«Можно кокс реально использовать?»: как «Татнефтехиминвест-холдинг» искал новых партнеров

Сегодня предстояло решить ряд формальных вопросов. К примеру избрать председателя руководящего органа

Фото: rais.tatarstan.ru

«Желающие еще есть?», или Минниханов – снова во главе совета директоров ТНХИ-Х

Новый состав совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» (ТНХИ-Х) избрали на годовом собрание акционеров в начале июня. Сегодня же предстояло решить ряд формальных вопросов. К примеру, избрать председателя руководящего органа.

«Желающие есть еще?» — под смех и аплодисменты собравшихся спросил Раис Татарстана Рустам Минниханов, который бессменно возглавляет совет директоров.

«Спасибо за доверие!» – добавил он после переизбрания.

Генеральным директором утвердили Рафината Яруллина. Он возглавляет ТНХИ-Х с 1994 года, то есть в этом году исполняется 30 лет, как Яруллин на посту.

«Рафинат Саматович долгие годы вместе с нами работает. Пока лучше Рафината нет. Поэтому поздравляем, Рафинат Саматович», — сказал Минниханов.

Олег Коробченко: «С учетом важности предстоящего мероприятия просим, уважаемый Рустам Нургалиевич, попросить или рекомендовать нашим компаниям оказать финансовую поддержку по проведению форума» Фото: rais.tatarstan.ru

Коробченко попросил 22,5 млн на нефтегазохимический форум

Далее перешли к другим вопросам повестки. Первым выступил заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Основным посылом его выступления была просьба проспонсировать Татарстанский нефтегазохимический форум — 2024. Событие запланировано на 26-28 августа в «Казань Экспо».

«Очень результативное, экономически обоснованное и выгодное мероприятие», — отметил Коробченко.

Чтобы провести такое мероприятие, потребуется порядка 32 млн рублей, на подготовку из бюджета Татарстана уже выделили почти 9,5 млн рублей. Ожидается, что финансово форум поддержат и спонсоры — крупные компании республики.

«С учетом важности предстоящего мероприятия просим, уважаемый Рустам Нургалиевич, попросить или рекомендовать нашим компаниям оказать финансовую поддержку по проведению форума», — попросил Коробченко.

Рустам Минниханов: «Очень важно, чтобы форум был полезным» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов о форумах: «Чтобы не просто пришли, поаплодировали, выставку посмотрели и ушли»

Раис Татарстана согласился с Коробченко – действительно, ежегодно республика обращается к спонсорам за поддержкой форума. Деньги нужны, но ради чего? Форум должен стать этакой «деловой поляной», где Татарстан может решить или хотя бы обсудить вопросы, пересекающиеся с нефтегазохимической отраслью.

«Очень важно, чтобы форум был полезным. Какие секции, какие мероприятия, кого надо пригласить? С каждым из тех, кто у нас крупняки, отработайте. Кого бы участники хотели видеть, какие мероприятия», — ответил на просьбу Коробченко Минниханов.

Так, например, Раис предложил на форуме отработать, как можно использовать новые материалы в строительстве.

«Надо искать не только внешний, но и внутренний рынок, какие есть материалы. Пригласить потребителей, узнать, какой ассортимент им нужен. Эта площадка должна быть не просто "пришли — поаплодировали — по выставке прошли", должны быть рабочие секции», — сказал Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан хочет вывести нефтегазохимический форум на федеральный уровень

В программе форума 2024 года — международная выставка, четыре международные и одна всероссийская конференция, пять круглых столов. Пять крупных компаний Татарстана проведут дни поставщика. Пройдет конкурс на лучший экспонат, проект или техническое решение. Коробченко предложил крупным компаниям провести дни предпринимателей с презентацией своих инвестпроектов.

Год назад в форуме участвовали представители 180 компаний, 148 городов и партнеры из пяти зарубежных стран. В деловую программу были вовлечены более 10 тыс. человек. В этом году ожидаются внушительные делегации из Китая, Ирана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана.

«Должна быть поляна, где мы все вопросы могли бы обсудить. Поэтому деньги деньгами, а содержательная программа форума должна быть очень солидная», – заключил Рустам Минниханов.

В планах довести форум до масштаба ключевого события в нефтегазохимической отрасли России, поскольку Татарстан один из наиболее экономически-развитых регионов. Здесь сосредоточены крупнейшие компании в сфере нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, газохимии. При большой любви Татарстана к проведению крупных международных мероприятий, такое желание не удивительно.

Сергей Иванов из Санкт-Петербурга рассказал о разработках технологий переработки нефтяного кокса в продукты с высокой добавленной стоимостью Фото: rais.tatarstan.ru

«Можно ли кокс реально использовать?»

Следующие пять докладов сводились буквально к рекламе продукции отечественных институтов и компаний, с которыми Татарстан уже сотрудничает или которые могли бы быть полезными республике. Но многие из них были в духе: «Не все понятно, но очень серьезно». Это, комментируя один из докладов, озвучил и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Тем не менее, было очевидно желание властей республики наладить связи и взять максимум пользы от партнеров, которые выступали на заседании в Кабмине.

Так, например, директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе Сергей Иванов из Санкт-Петербурга рассказал о разработках технологий переработки нефтяного кокса в продукты с высокой добавленной стоимостью.

«Вы наш кокс получали, реально он может быть использован?» – поинтересовался Минниханов и получил положительный ответ.

Но, судя по отзыву гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова на доклад Иванова, у директора Физтеха не получилось пролоббировать эту тему. Маганов сказал, что не были впечатлены результатами по производству кокса в твердой фазе, но похвалил амбулаторную базу физтеха. Гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин похвалил вуз за лабораторию, сказал, что сам был в институте. Минниханов в завершение поручил «Татнефти» изучить, по каким направлениям можно сотрудничать с институтом.

Александр Цыганков рассказал о противооблединительных установках, которые способствуют продленной или круглогодичной навигации Фото: rais.tatarstan.ru

Противооблединительные установки и малотоннажная химия заинтересовали Минниханова

Следом выступил директор Научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения («НИИхиммаш») из Москвы Александр Цыганков. Он рассказал о противооблединительных установках, которые способствуют продленной или круглогодичной навигации. Одно устройство требует 2 киловатта и дает незамерзающее пространство диаметром в 15-20 метров.

«У нас есть переправа в районе Верхнего Услона. Сколько электроэнергии надо, чтобы там перекрыть 2-3 км?» – поинтересовался Минниханов. Ответ – порядка мегаватта. «Это много все-таки», – заявил Раис и поручил Минтрансу РТ просчитать, есть ли смысл в таких установках, либо подумать над тем, чтобы установить оборудование в качестве эксперимента.

Из Тулы в Кабмин Татарстана прибыл операционный директор «Гирокомпозита» Дмитрий Варивода. Он говорил о комплексе по производству пара-арамидов. Они, например, нужны для производства бронежилетов. Компания уже сотрудничает с компаниями, которые базируются в ОЭЗ «Алабуга».

Рафинат Яруллин сказал, что проект интересный, можно организовать сотрудничество с индустриальным парком «Этилен-600». Минниханов поручил «Алабуге» и «Татнефти» изучить направления сотрудничества с коллегами из Тулы.

«Мы в Узбекистане были, там малотоннажной химией начали заниматься. Нам тоже надо. Рядом с большими компаниями должна быть малотоннажная химия», – заключил Раис Татарстана.

Заключительный доклад был у Алексея Кожемяко, гендиректора «Марс Технологии из Иннополиса Фото: rais.tatarstan.ru

«Военные не все видят», или Минниханова заинтересовали решения по защите предприятий от БПЛА

К трибуне вышел гендиректор Акустического института имени академика Н. Н. Андреева Алексей Мальцев. Заведение, например, создает мобильный комплекс противодействия БПЛА «Защита».

Рустам Минниханов поручил первому заместителю Премьер-министра РТ Рустаму Нигматуллину изучить сотрудничество с институтом. «У нас же много объектов, понятно, что не все военные видят. Нам надо четко понимать. Есть предприятия нефтехимии, нефтепереработки, особенно техногенные», – сказал Раис РТ.

Заключительный доклад был у Алексея Кожемяко, гендиректора «Марс Технологии из Иннополиса. На предприятии будут выпускать комплекс, который позволит предприятиям-заказчикам строить частные сотовые сети для индустрии 4.0. Минниханов сказал об актуальности решений компании и поручил Нигматуллину изучить сотрудничество.

В заключении было анонсировано следующее заседание совета директоров ТНХИ-Х – 26 июля.