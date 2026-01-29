«Можно без экзотики»: экономист назвала оптимальные валютные инструменты для россиян

В условиях ограниченного доступа к зарубежным финансовым рынкам россиянам стоит делать ставку на валютные инструменты, доступные во внутреннем контуре, а не на попытки угадать глобальные валютные тренды. Такое мнение «Татар-информу» высказала главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Когда говорим о выборе валютных вложений, в текущих реалиях задаём прежде всего вопрос — какие именно инструменты в валюте и через какую инфраструктуру мы хотим купить. Прогнозировать глобальные валютные тренды интересно, но в реальности россиянам доступен ограниченный круг валютных инструментов, а внешние вложения сопряжены с рисками и издержками», — отметила Донец.

По её словам, инвестировать важно не просто в валюту, а в валютный инструмент с доходностью. Поэтому при формировании портфеля необходимо учитывать уровень процентных ставок, а также надежность эмитента.

Экономист также подчеркнула, что валютная диверсификация может служить защитой от внешних рисковых сценариев, однако при этом не требует использования сложных или экзотических решений.

«Базово, если мы хотим валютную диверсификацию портфеля, то можно обойтись без экзотики. Замещающие валютные или юаневые облигации крупных российских компаний, а также фонды на них — наш выбор», — заключила Донец.