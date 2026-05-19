Политика 19 мая 2026 11:39

«Мозг очень мал»: Медведев сравнил главу МИД Литвы с Моськой из басни Крылова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил главу МИД Литвы Кестутиса Будриса с Моськой из басни Ивана Крылова, комментируя его призыв к НАТО рассмотреть возможность нападения на Калининград. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Медведев заявил, что представители балтийских стран, по его мнению, регулярно делают русофобские заявления. Он упомянул, что представитель Эстонии, которого он назвал «цахкна», ранее выступал с тезисом о невозможности переговоров с Россией до «успехов Украины на фронте». После этого, по словам Медведева, литовский министр, которого он назвал «будрис», предложил «показать русским» и «прорваться в Калининград».

Публикацию он сопроводил изображением маленькой лысой собачки с хохолком.

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал Медведев.

Он также заявил, что подобное поведение, по его мнению, связано с недостатком «мозга».

#Дмитрий Медведев #литва
