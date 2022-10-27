«Может, я и поеду»: Путин рассказал, примет ли очное участие в саммите G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем участии в саммите стран G20, который пройдет в Индонезии в ноябре. Он не исключил, что поедет сам — в любом случае, будет высокий уровень участия РФ, пишет «Российская газета».

Глава государства поблагодарил Президента Индонезии за приглашение приехать на саммит. «Может, я и поеду», — ответил Путин.

По его словам, как бы то ни было Россия обязательно будет представлена на высоком уровне.

Ранее Путин уже говорил, что еще не определился с участием. Тогда же он отметил, что на сегодня для переговоров с американским Президентом Джо Байденом на полях саммита нет никаких оснований.