«Может, перейти на китайский?»: как Татарстан влияет на отношения России и КНР

Панды на входе и национальная музыка

На входе в зал приема гостей встречал стенд с плюшевыми пандами и книгой Си Цзиньпина о государственном управлении. Всех участников церемонии приветствовали генконсул КНР в Казани Сян Бо и его супруга. Одним из первых прибыл президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, одетый в татарский френч. Интересно, что на генконсуле была похожая одежда. Такой же пиджак можно найти и на некоторых фотографиях основателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна. Все вместе это нативно наводило на мысль о некоторых культурных сходствах Татарстана и КНР.

После теплой встречи пришедших ждал оркестр с музыкантами в китайских национальных одеждах. Они играли классическую музыку, но затем на сцену вышли студенты КНР, обучающиеся в Казани, и исполнили национальные композиции.

На сцену вышли студенты КНР, обучающиеся в Казани, и исполнили национальные композиции

Прием посетили многие татарстанские «випы», в том числе руководители министерств и ведомств. Среди гостей, помимо Рифката Минниханова, были замечены министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие.

На прием прибыл и Председатель свежеизбранного Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Глава парламента с улыбкой поприветствовал генерального консула, они обнялись и обменялись парой фраз. На каком языке, журналистам расслышать не удалось.

«Форум БРИКС внесет новый вклад в развитие российско-китайских отношений»

После встречи всех гостей Сян Бо поднялся на сцену и выступил с поздравительной речью на китайском языке с переводом на русский. Генконсул рассказал о грандиозном экономическом рывке КНР за прошедшие 75 лет и отдельно остановился на дружественных отношениях руководителей Китая и России.

«Под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина китайско-российские отношения продолжают развиваться на более высоком уровне. С начала года они провели две встречи, активно проходили обмены опытом между премьер-министрами и спикерами парламентов, ориентированные на стабильное и долгосрочное сотрудничество», — заявил Сян Бо.

Сян Бо: «Форум РОСТКИ уже стал важной платформой для китайско-российского межрегионального сотрудничества»

По его словам, годовой товарооборот между Россией и Китаем уже достиг 158 млрд долларов, а к концу года ожидается новый рекорд по этому показателю.

Генконсул отметил и вклад Татарстана в развитие отношений между странами.

«Форум РОСТКИ уже стал важной платформой для китайско-российского межрегионального сотрудничества, в ноябре он пройдет во второй раз. В конце сентября будет запущен прямой авиарейс между Казанью и Шанхаем, что значительно упростит сообщение между ПФО и Китаем. Скоро в столице Татарстана состоится встреча лидеров стран БРИКС, которая внесет новый вклад в развитие отношений между нашими государствами», — сообщил Сян Бо.

«Сотрудничество Татарстана и Китая стало драйвером развития отношений Поднебесной и России»

С ответным словом выступил Председатель Госсовета РТ. Фарид Мухаметшин говорил на русском языке и удивился, что его речь не переводят на китайский.

«Наверное, наши китайские друзья в зале меня не понимают. Может, перейти на китайский? К сожалению, я его не знаю, но могу перейти на татарский!», — пошутил глава парламента.

Фарид Мухаметшин: «Китайский, к сожалению, не знаю, но могу перейти на татарский»

Он начал с исторической справки и напомнил, что именно СССР стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику, и отметил огромную связь между нашими странами. Мухаметшин тоже напомнил о взаимоотношениях Татарстана и Китая, которые в последние годы активно развиваются.

«Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан с восхищением следят за добрыми новостями из Поднебесной, стараются через дружественное взаимодействие перенять бесценный опыт наших китайских друзей. Крепнет партийный диалог наших ведущих политических сил — "Единой России", КПРФ и КПК. Активное сотрудничество Китая и Татарстана в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях, плодотворные бизнес-контакты, многочисленные двух- и многосторонние форумы и конференции объективно становятся драйверами поступательного развития дружественных связей между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией», — заявил глава парламента.

Он подчеркнул, что Татарстан готов и впредь вносить свой вклад во всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем.

Затем Мухаметшин зачитал поздравительное письмо от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Мы выражаем надежду на дальнейшее укрепление наших многоплановых связей в рамках всеобъемлющего российско-китайского партнерства. Уверен, XVI саммит стран БРИКС станет достойной частью летописи дружбы между народами наших стран», — сказано в письме.

В заключение Мухаметшин подарил Сян Бо барельеф с изображением башни Сююмбике.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»