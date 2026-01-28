Может ли работодатель заставить сотрудника убирать снег – ответ юриста

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Работодатель не вправе заставлять работника расчищать снег, если у этого работника нет этого пункта в служебных обязанностях. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Но у нас в Трудовом кодексе есть статья, по которой работодатель может предложить сотруднику дополнительную работу за дополнительную плату. Соответственно это может быть и уборка снега», – добавил Соловьев.

По его словам, в этом случае все будет зависеть от отношений между сотрудником и работодателем: один откажется, другой сделает бесплатно, а третий попросит дополнительную плату.

«Таким образом, на работника можно возлагать только то, что прописано в трудовом контракте, либо по добровольному согласию или же за плату как дополнительную работу», – резюмировал юрист.