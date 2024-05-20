«Может и на птицу, и на медведя»: как в Татарстан съехались владельцы лаек со всей России

Первая в Татарстане Всероссийская выставка собак прошла в минувшие выходные

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Первая в Татарстане Всероссийская выставка собак

«Выставок всероссийского уровня в Татарстане не проводилось никогда, а Всероссийская выставка лаек в последний раз проводилась около 15 лет назад», – рассказал кинолог региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов РТ» Михаил Винокуров.

Площадку для такого масштабного события предоставила администрация Тетюшского района Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Выставка в торжественной обстановке открылась еще 18 мая, проходила она в два дня. Площадку для такого масштабного события по просьбе региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов РТ», выступившейх организатором соревнований, предоставила администрация Тетюшского района. И площадка была невероятной!

На огромной территории, откуда открывался чудесный вид на Волгу, было где разгуляться Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На огромной территории, откуда открывался чудесный вид на Волгу, было где разгуляться. Многие участники остановились лагерем, в палатках. Было заметно, что обширным полигоном довольны не только хозяева, но и их четвероногие питомцы, с воодушевлением исследовавшие зеленые территории. К слову, вся площадка предварительно была обработана от клещей. Были оборудованы санузлы, функционировала полевая кухня.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Татарстан отлично подошел для проведения таких масштабных мероприятий. Хорошая логистика, вокруг богатые на лаек регионы. Сегодня есть гости отовсюду – от Литвы до Архангельска и Новосибирска, есть собаки и из Беларуси», – поделился Михаил Винокуров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Двадцать команд из восемнадцати регионов

На протяжении всех двух дней на территории выставки дежурили и обычные врачи, и ветеринары. Они же проверяли собак на соответствие всем стандартам для участия в выставке. Если, к примеру, за три недели до выставки собаке не сделали прививку от бешенства, она рискует на нее не попасть.

«Помимо обычных участников сегодня также участвуют команды, всего их двадцать из восемнадцати регионов России», – поделилась начальник отдела охотничьего собаководства Центрального управления Росохотрыболовсоюза, секретарь главной экспертной комиссии Марина Кузина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Воспитание и дрессировка собаки – огромная работа, об этом говорят объемные папки документов на четвероногого у их владельцев. На выставку в Татарстан приехали хозяева 394 собак из разных уголков страны.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Наша команда состоит из 11 собак трех пород лаек. До выставки добирались на автобусе, здесь остановились палаточным лагерем. Организация и ринговая работа на высоком уровне. В Татарстане мы впервые на таком мероприятии, но если татарская земля нас снова примет – с удовольствием приедем еще», – рассказал председатель Вологодского общества охотников и рыболовов, представитель команды Вологодской области Александр Чебаков.

Судейская работа, по словам участников, также была организована на высшем уровне. Например, Владимир Четверик из Перми – главный эксперт соревнований, эксперт всесоюзной категории по лайкам. Это высшее звание из всех возможных. После развала Советского Союза таких судей было всего восемнадцать, сейчас осталось всего двое.

«Сначала оценивается экстерьер. То есть сравнительно глазомерная оценка по признакам породы. Идеальной считается та, что идеально подходит под признаки породы. Далее учитывается происхождение собаки, ее рабочие качества, потомство и складывается вместе с оценкой в ринге. Из этих четырех промежуточных оценок складывается окончательная», – объяснил Владимир Четверик.

Судьи измеряли рост, длину и другие параметры собак, такие, например, как прикус, изучали дипломы псов, ранее участвовавших в других соревнованиях. На некоторых рингах трудный процесс судейства занимал больше часа.

«Лайка – универсальная порода, работающая на всех – от птицы и белки до кабана и медведя»

Лайка – исконно русская охотничья порода собак. На выставке были представлены четыре разновидности лаек. Самая молодая и малочисленная – норвежская лайка, далее карельская, она же русско-европейская, восточно-сибирская и самая многочисленная группа – западно-сибирская.

«Лайка – самая универсальная порода, работающая на всех – от птицы и белки до кабана и медведя», – рассказал Владимир Четверик.

Несведущему человеку распознать в этих совершенно разных на вид собаках принадлежность к лайкам, пожалуй, невозможно. Они сильно отличаются друг от друга и размером, и окрасом, и даже поведением.

Арагорн – норвежская лайка, ее также называют «лосевая собака», – занял второе место Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Арагорн – норвежская лайка, норвежский серый элкхунд, ее также называют “лосевая собака”. Мы впервые на таком масштабном мероприятии, заняли второе место. Было очень интересно поучаствовать, пообщаться с владельцами таких же редких собак. Запомнился высокий уровень организации, хотелось бы дальше принимать участие в таких выставках», – рассказал владелец Арагорна Руслан Хабибуллин из Зеленодольска.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Команда Татарстана на этих соревнованиях заняла девятое место.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы были бы рады провести такое масштабное и важное мероприятие еще раз в Татарстане», – поделился Владимир Винокуров.