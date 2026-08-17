«Может, эйфория после финала?» Игорь Варицкий — о рисках «Ак Барса»

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Бывший генеральный менеджер «Шанхая» и «Витязя» Игорь Варицкий выразил недоумение трансферной кампанией «Ак Барса» в межсезонье.

В интервью «Чемпионату» он заявил, что отсутствие статусных новичков на фоне серьезных потерь вызывает обоснованную тревогу.

«Очень удивительно, настораживает, – ответил Варицкий на вопрос корреспондента. – Анвар Гатиятулин тоже это отметил в интервью. Почему менеджмент ничего не сделал, непонятно, нужно знать внутреннюю кухню».

Эксперт провел параллель с ярославским «Локомотивом», где стратегия выстроена четко, и клуб даже в разгар плей-офф переподписывает игроков. В Казани, по его словам, картина обратная.

«Может, перестройка, но это не по амбициям Казани, – продолжил Варицкий. – Может, эйфория наступила после финала. Достойный пример – Ярославль. У них четко выстроена стратегия. Несмотря на то что идет плей-офф, они переподписывают игроков. В "Ак Барсе" такого, к сожалению, не произошло, не сумели удержать игроков, которые были».

На данный момент единственным новичком остается Алексей Бывальцев из «Автомобилиста».

Варицкий не исключил, что менеджмент мог тайно подписать кого-то, но пока не объявляет. При этом прямо сейчас он оценивает ситуацию как тревожную.

«Может быть, они уже кого-то подписали, но пока не могут объявить. На данный момент тревожно за них, Анвару Рафаиловичу не позавидуешь», – резюмировал эксперт.