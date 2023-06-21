Эксперт: Казань теряет свою идентичность из-за массовых посадок елей

Решение о посадке тех или иных деревьев или растений в городе должны принимать специалисты по озеленению, основываясь на пожеланиях местных жителей. Однако если пожелания горожан расходятся с мнением эксперта, итоговый выбор должен делать профессионал. Об этом заявил инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин на конференции «Диалоги. Летние встречи» в Казани.

«Хочу сказать одну вещь, после которой меня, возможно, больше и не пригласят: Казань теряет свою идентичность, потому что в массовой посадке присутствует ель. В лесостепной зоне она не может занимать лидирующее положение. И это получилось, потому что определенные лица просто высказали пожелание, что всё должно быть зеленым и хвойным», — заметил эксперт.

Он пояснил, что вместо елей можно было бы высаживать сосны, которые прекрасно себя чувствуют в городе и сохраняют идентичность Казани. Именно поэтому важно не только то, что скажут горожане, но и мнение специалиста, подчеркнул Сафиуллин.

Эксперт Института развития Казани Александр Матюха конкретизировал его слова, отметив, что ель сильно страдает при казанском лете, потому что очень тяжело переносит засухи. К тому же она привлекает многих вредителей.

«На днях проходил мимо Дворца земледельцев и увидел, что усыхает передовая посадка елей, которая идет к набережной. На них целый комплекс вредителей уже обосновался, таких как щитовка и паутинный клещ», — рассказал он.

Матюха добавил, что для решения проблемы высадки не адаптированных для той или иной местности растений необходимо создавать ассортимент зеленых насаждений, которые можно без вреда сажать в конкретных городах.

«Может быть, и хорошо, что вся ель усохнет. Наконец-то сосну посадят и, возможно, липы вернут, которые более уместны в этом городе. А что касается ассортимента, то породы давно уже районированы и во многих документах прописаны», — снова взял слово Игорь Сафиуллин.

Специалист уточнил, что списки носят рекомендательный, а не законодательный характер и что их нужно обновить, но, несмотря на это, посоветовал не игнорировать их.