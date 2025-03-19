«Можем вырастить крупные мировые компании»: нужен ли Татарстану закон о семейном бизнесе

Какие имеет преимущества семейный бизнес, почему для Татарстана это имеет особое значение и как он должен поддерживаться государством, обсудили на выездном заседании Всероссийского семейного совета в Казани с участием Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.





Фарид Мухаметшин не исключил появления закона о семейном бизнесе в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане может появиться закон о семейном бизнесе

На выездное заседание Всероссийского семейного совета в Казань приехали предприниматели из 34 регионов страны. Многие из них ведут свой бизнес уже не один десяток лет, он объединил несколько поколений этих семей.

Одним из ключевых вопросов стало законодательное регулирование семейного бизнеса. В нескольких регионах страны он уже принят, однако законов на федеральном уровне нет. Появления такого акта в Татарстане в беседе с журналистами не исключил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Семейный бизнес уже вносит весомую лепту в общий объем производства разных отраслей. Наша республика всегда занималась семейным бизнесом, в том числе на селе. Важно, что через него идет трудовое воспитание молодежи, подготовка детей к взрослой жизни. Сегодня мы с этой темой встречаем гостей из 34 регионов страны. Не исключаю появления закона о семейном бизнесе и у нас», – заявил глава парламента.

Он подчеркнул, что в Татарстане многовекторная экономика, где многие семьи находят свои ниши и развивают бизнес.

Елена Дыбова рассказала о проблемах, с которыми сталкивается семейный бизнес в стране Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда мы говорим о многодетности, одних социальных пособий здесь мало»

На пленарной сессии заседания с докладом на тему «Финансовая устойчивость семей» выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Она рассказала о мерах поддержки для семей в новом профильном национальном проекте и проблемах, с которыми сталкивается семейный бизнес в стране.

«Когда мы говорим о многодетности, то только социальными пособиями от государства проблему точно не решить. Нужно давать не рыбу, а удочку, чтобы семьи могли сами себя обеспечивать. Особенно внимательно рассматриваем Национальный проект "Семья". Там прописаны серьезные меры поддержки. Когда мы с ним познакомились, мы поняли, что многие цели можно достигнуть именно с точки зрения семейного бизнеса», – заявила Дыбова.

По ее словам, финансовая устойчивость семей – это ключевой показатель, который поможет выполнить цели, обозначенные в Национальном проекте. Для достижения этого есть три пути: семейный бизнес, высокая зарплата в найме и пособия от государства.

«Мы пришли к выводу, что государству гораздо выгоднее прописать условия, когда оказывается поддержка начинающим свой бизнес семьи. Однако многие программы нацелены на тех, кто остался без работы и оказался в трудной ситуации. Мы бы хотели, чтобы помогали и тем, кто хочет идти вперед и открывать свое дело», – продолжила она.

Из-за отсутствия определения семейного бизнеса в законодательстве возникают проблемы с согласованием профильных программ с Минэкономики России. Сейчас есть необходимость обозначить эту категорию как приоритетную для поддержки с точки зрения предпринимательства, считает Елена Дыбова.

На выездное заседание Всероссийского семейного совета в Казань приехали предприниматели из 34 регионов страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока тема семейного предпринимательства не сильно продвинута в Государственной Думе»

О проблеме законодательного регулирования семейного бизнеса в стране в видеообращении выступила и депутат Государственной Думы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Должна принять на себя ответственность за то, что семейный бизнес пока не утвержден законодательно. Наш комитет активно работает над этой темой, но пока она не очень сильно продвинута на площадке Государственной Думы. Но жизнь указывает на то, что здесь нужно как можно настойчивее говорить об этом. Уверена, сегодняшний совет станет ещё одним фактором, чтобы выйти в Думу с этой инициативой», – отметила депутат.

Семейный бизнес сегодня проник во все сферы народного хозяйства. Это говорит о том, что направление стало важной частью всей экономики страны, сообщила Ларионова.

«Семейный бизнес объединяет отцов, матерей, детей и даже бабушек и дедушек. Для нас это передача от поколения к поколению нравственных основ, в том числе уважения к труду и его результатам, взаимопонимание в семье, счастье, настроение, общие победы и удача», – заключила депутат.

Фарид Абдулганиев отметил, что закон о семейном предпринимательстве необходим, однако это очень тонкий вопрос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Закон о семейном бизнесе нужно вводить в Татарстане аккуратно»

Закон о семейном предпринимательстве необходим, однако это очень тонкий вопрос, где предстоит определиться с многими спорными вопросами, отметил помощник Раиса РТ, Уполномоченный по правам предпринимателей РТ Фарид Абдулганиев.

«Семейный бизнес крайне устойчив к ударам со стороны. К примеру, на селе должна быть взаимозаменяемость. Корову в любом случае надо доить. Там не спросят, брат ты или сват. Как это очертить законодательно? Все эти критерии – тонкое дело. Перед нами стоит задача на стыке семейного и корпоративного права. Очень большой пласт вопросов, которые нужно решать», – развел руками он.

При этом важно обозначить в законодательстве определение семейного бизнеса, чтобы понимать, какие необходимы льготы и поддержка, продолжил Абдулганиев.

«Нужно начать с определения критериев, что такое семейный бизнес, без каких-то льгот. И посмотреть, к чему это приведет. Так же мы поступали с самозанятыми. Тогда законодатели увидят социальный и экономический эффект и какие меры поддержки нужны. Провести такой эксперимент, дать год-два, потом дать оценку. Я однозначно за такой закон, но наше предложение – подойти к этому вопросу аккуратно», – заключил помощник Раиса РТ.

Талия Минуллина считает, что поддержка семейного бизнеса укрепит базовые ценности, на которые опирается Российская Федерация Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Семейный бизнес обернет нас в базовые ценности, так необходимые для развития экономики»

Поддержка семейного бизнеса укрепит базовые ценности, на которые опирается Российская Федерация, считает глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Мы видим, что сегодня молодое поколение не так стремится создавать семьи. У меня есть надежда, что семейное предпринимательство обернет нас в базовые ценности, которые так важны для развития экономики и общества», – подчеркнула она.

При этом во многих странах существуют законы, связанные с семейным бизнесом. И есть множество примеров, когда такие предприятия превращались в крупные мировые бренды.

«Пример этих предприятий говорит о том, что, начав работу с семейным бизнесом на законодательном уровне, мы можем вырастить крупные мировые компании, основные на семейных историях. В разных странах существуют меры поддержки для таких предпринимателей. Где-то это сниженный налог на имущество, где-то поддержка в сфере инноваций и экспорта, где-то финансирование и консультировании. Это всё работает», – пояснила глава АИР Татарстана.

Среди преимуществ семейного бизнеса Минуллина отметила выгоду для сразу нескольких поколений одной семьи, гибкость в управлении, доверие, единство и личная мотивация. А самыми популярными направлениями в мире стали розничная торговля, сельское хозяйство и продовольствие, текстиль, гостиничный и ресторанный бизнес, финансовые, страховые услуги и недвижимость.

«В нашем исследовании мы пришли к следующему определению понятия "семейный бизнес". Это наследие любви и труда, доверие поколений, чистая прибыль и опора экономики сильной страны», – заключила Талия Минуллина.