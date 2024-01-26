«Мою профессию нельзя не любить»: аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» о своей работе

Всему можно научиться

Весь трудовой стаж Динара Садриева посвящен рабочим профессиям. Выбор в их пользу он сделал осознанно и самостоятельно, сразу после школы поступил в профтехучилище, чтобы получить профессию слесаря. Стажировку проходил на одном из заводов родного Нижнекамска и, отслужив в армии, вернулся.

«После армии я 12 лет проработал на шинном заводе, затем решил поменять квалификацию – пробовал свои силы в монтаже, работал водителем вилочного погрузчика и уже на «Нижнекамскнефтехиме» переучился на аппаратчика и сейчас очень доволен своим выбором», – рассказывает Динар.

На заводе БК Динар трудится с 2019 года. Уже сдал на пятый разряд, задумывается о шестом. Ответственный и исполнительный сотрудник стал важным звеном команды НКНХ. Нюансы профессии Динар постигал под руководством опытного наставника Александра Яковлева и теперь точно знает: научиться можно абсолютно всему, освоить любые навыки, главное – желание.

«Наставник есть у каждого аппаратчика обязательно, с ним нужно отработать определенное количество часов, пройти обучение и сдать нормы, чтобы получить допуск к самостоятельной работе. Помимо этого, на предприятии для этого созданы все условия, есть много разных курсов для повышения квалификации сотрудников. И хотя совмещать обучение и работу бывает сложно, без получения новых знаний и навыков нет развития», – считает Динар Садриев.

Профессия интересная и ответственная

Динар признается, что аппаратчик – профессия очень ответственная и непростая, тем более в нефтехимической промышленности. В его обязанности входит настройка оборудования на производстве, контроль за технологическим процессом, выпуском качественной продукции, а именно – бутилового каучука, без которого сегодня невозможно представить нашу повседневную жизнь. Из него делают автомобильные шины, медицинские изделия, строительные материалы, обувь и одежду, игрушки и многое другое.

«Моя задача заключается в том, чтобы были соблюдены все регламенты и в итоге получался качественный продукт. Я настраиваю оборудование, температурный режим, потом, когда через агрегат проходит каучуковая крошка, слежу за качеством работы оборудования, чтобы не было сбоев. Не могу сказать, что от меня зависит сильно больше, чем от других ребят в цехе, мы все работаем на равных. Все мы стараемся, поскольку знаем, что от каждого зависит конечный результат – выпуск высококачественной продукции, из которой потом сделают классные шины для автомобилей или другую нужную продукцию», – рассказывает Динар.

Сейчас главное профессиональное достижение Динара – 5-й разряд. Мужчина говорит об этом скромно, но и останавливаться на этом не планирует. Следующий этап его карьеры – получение 6-го разряда. На вопрос о том, нравится ли ему работать на заводе БК, Динар, не задумываясь, отвечает: «Мою профессию нельзя не любить. Она дает возможность постоянного саморазвития. На заводе у нас сплоченный коллектив, условия труда комфортные и каждый год становятся еще более современными. Я постоянно учусь, осваиваю другие машины выделения каучука, их у нас много, все они разные».

Главное – заинтересовать молодежь

Динар уверен: идти работать на промышленные предприятия точно стоит.

«Работа на промышленном предприятии дает возможность профессионального роста и уверенность в завтрашнем дне – это ли не главное для молодежи? Предприятие тоже идет в ногу со временем: обновили столовые, открыли центры здоровья, на работу и с работы возят на комфортабельных автобусах, спецодежду закупили, мероприятий много различных организовывают, есть возможность спортом заниматься», – отмечает Динар.

На нижнекамском предприятии СИБУРа Динару нравится работать, для него, как для семейного человека, важны стабильность, комфортные условия труда и возможность профессиональной самореализации, и «Нижнекамскнефтехим» полностью отвечает его запросам.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»