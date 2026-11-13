«Мою карту заблокировали приставы»: как мошенники превращают продавца в дроппера

Получить оплату ворованными деньгами и стать частью преступной схемы можно просто продавая вещи на сайтах бесплатных объявлений: перевод с дропперского счета – карты, на которую мошенники положили украденные деньги, – превращает продавца в соучастника даже без его ведома, предупреждают в МВД Татарстана. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Получить оплату ворованными деньгами и стать частью преступной схемы – такая опасность теперь подстерегает тех, кто продает что-либо на сайтах бесплатных объявлений

Фото: © «Татар-информ»

«Если вам переводят деньги с дропперского счета, вы можете стать соучастником мошенников»

Получить оплату ворованными деньгами и стать частью преступной схемы – такая опасность теперь подстерегает тех, кто продает что-либо на сайтах бесплатных объявлений. И даже если человек не знал, что принял оплату со счета, который использовали кибераферисты, это никак не спасет его от ответственности.

«Если вам переводят деньги с дропперского счета, то есть с карты, на которую мошенники перевели средства, похищенные у другого человека, вы можете стать соучастником мошенников. К сожалению, есть случаи, когда, продавая товары в интернете, люди получают оплату с дропперских счетов», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РТ Радис Юсупов.

Например, вы честный гражданин, решили продать через сайт бесплатных объявлений ту или иную вещь. Откликнулся потенциальный покупатель, вещь ему понравилась, и тут он говорит вам: «Мою карту заблокировали приставы, поэтому я переведу вам деньги с карты родственника». Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но под этим может скрываться схема по отмыванию денег, украденных мошенниками у других честных граждан.

Радис Юсупов: «После того как на вашем счете оказались деньги мошенников и вы потратили их по своему усмотрению, вы становитесь дроппером» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После того как на вашем счете оказались деньги мошенников и вы потратили их по своему усмотрению, вы становитесь дроппером. Спасти здесь может сверка данных: например, вы общались с Дмитрием, а деньги пришли от Алены. Это должно насторожить. Мошенники будут придумывать различные отговорки, чтобы объяснить, почему они не могут оплатить со своей карты, – вестись на это не стоит.

Гораздо безопаснее продавать что-либо при личной встрече – обычно на личную встречу мошенники не соглашаются, но иногда и в этой ситуации выкручиваются.

«Был случай, когда мужчина приехал в другой город за машиной. С продавцом разговаривал по телефону, тот объяснил, что находится в командировке, поэтому машину за него покажет брат. Осмотрев автомобиль, покупатель позвонил продавцу и сказал, что его все устраивает, и перевел деньги на указанный незнакомцем счет. При этом “продавец” пообещал, что после оплаты его брат передаст ключи от машины. Но когда покупатель стал просить у того самого брата ключи, выяснилось, что перед ним стоит настоящий владелец машины, который ничего не знал о том, с кем покупатель разговаривал по телефону. Поэтому при встрече нужно обговорить все детали и проверить документы, прежде чем переводить деньги», – объяснил Радис Юсупов.

Гораздо безопаснее продавать что-либо при личной встрече – обычно на личную встречу мошенники не соглашаются, но иногда и в этой ситуации выкручиваются Фото: © «Татар-информ»

«Мошенники создают различные онлайн-платформы, где принимают ставки на спорт или в онлайн-казино»

Информация о том, что перевод был совершен с дропперского счета, становится известна не сразу.

«Когда тот, кто стал жертвой мошенников, обращается в полицию, начинается расследование. Мы обращаемся в банк и запрашиваем информацию о владельце счета, на который потерпевший перевел средства. Потом выясняется дальнейшее перемещение средств со счета на счет, устанавливается вся дропперская цепочка. К владельцу счета, на который поступили деньги, приезжает полиция, и потом выясняется, что когда-то он продал машину, снегоход или еще что-то, а оплата ему поступила со счета, который оказался дропперским», – рассказывает сотрудник МВД.

Стать дроппером можно играя в онлайн-казино. Люди делают ставки, вносят свои деньги, а выигрыш им переводят ворованными деньгами – с банковской карты частного лица.

«Мошенники создают различные онлайн-платформы, где принимают ставки на спорт, в онлайн-казино и так далее. Люди проигрывают свои деньги, а призы получают похищенными деньгами – после получения этих денег они становятся частью преступной схемы», – отметил он.

«Когда тот, кто стал жертвой мошенников, обращается в полицию, начинается расследование» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если транзитные переводы выглядят как типичная схема обналичивания, доказывать свою добросовестность придется вам»

Также остаются актуальными схемы, когда человек хочет купить что-либо в Сети, но после перевода денег продавец пропадает. В последнее время увеличилось количество таких случаев при продаже сезонных товаров. Например, летом это тракторы или другая техника для сельского хозяйства, товары для дачников.

«Прошлая зима была очень снежной, и уже этой осенью вырос спрос на технику для уборки снега и снегоходы. Пользуясь активностью покупателей и продавцов, мошенники размещают в Сети объявления, где предлагают купить тот или иной сезонный товар. Недавно к нам обратился мужчина, который хотел купить снегоход. Продавец попросил его внести аванс перед доставкой, а затем попросил еще часть суммы, спустя время просьба повторилась. Так покупатель перевел 60 тысяч рублей, но снегоход так и не увидел. После этого он обратился в полицию», – рассказывает Радис Юсупов.

20 тысяч рублей потеряла девушка, которая хотела купить щенка пуделя. Она нашла подходящее объявление и связалась с продавцом. Незнакомец попросил сразу оплатить покупку и, получив деньги, перестал выходить на связь.

Участие в дропперской схеме попадает сразу под три статьи Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и «Неправомерный оборот средств платежей».

«Правоохранительные органы и суды отслеживают цепочку операций с дропперских карт, и, если транзитные переводы выглядят как типичная схема обналичивания или транзита похищенных денег, доказывать свою добросовестность придется вам. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, сохраняйте все доказательства реальной торговой сделки: переписки с теми, от кого вы получали переводы, квитанции СДЭК, Почты России и так далее», – объяснил Радис Юсупов.