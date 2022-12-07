«Моя мать не смогла оправиться от шока и умерла»: в Казани судят курьера мошенников

Дело о том, как телефонные мошенники обманули казанских пенсионеров почти на миллион рублей, рассматривает Московский районный суд Казани. На скамье подсудимых 19-летний казанец Данил Битков. Молодой человек работал у аферистов курьером. В руки полицейских он попался в декабре прошлого года, когда забирал у обманутой пенсионерки деньги.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

По версии следствия, на уловку мошенников попались, по меньшей мере, пять пожилых жителей Казани. У аферистов была налажена рабочая схема. Они звонили пенсионерам, представлялись, как правило, сотрудниками следственного комитета, и сообщали о том, что их родные попали в ДТП.

«В тот день я вышла на работу. Моя мама на целый день осталась дома одна. Кто же мог знать, что именно в этот день ей позвонят аферисты. Они ей сообщили, что я якобы попала в аварию и из-за меня пострадали люди. Срочно нужны деньги, чтобы "решить вопрос"», – начала рассказывать подробности аферы дочь одной из обманутых пенсионерок Елена.

Шокированная пожилая женщина начала тут же собирать все накопленные деньги. Через несколько часов у нее на руках были сто тысяч рублей. Далее, действуя по инструкции аферистов, бабушка завернула деньги в постельное белье, дождалась курьера и отдала ему.

«Мошенники все время ей названивали. У нее даже не было времени на раздумья, или что бы сходить к кому-нибудь из соседей и посоветоваться. После случившегося она сильно нервничала, ослабла, у нее начались проблемы со здоровьем. Дело дошло до того, что моя мама заболела, не смогла справиться с недугом и умерла», – едва не расплакалась дочь пенсионерки.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Еще одного пенсионера мошенникам удалось обмануть на 800 тысяч рублей. Это самый крупный ущерб в уголовном деле. После того, как Данила Биткова задержали, его сразу же отправили в СИЗО. Выдать своих работодателей молодой человек не смог. Объяснил, что изначально даже не подозревал на кого работает, а когда понял, стало уже поздно.

«Его родные пытаются возместить ущерб, предлагая заплатить пять тысяч рублей. Но эти деньги – насмешка, плевок в лицо. Мой потерпевший эти деньги собирал кропотливым трудом. А родные подсудимого не просто предлагали, а заставляли, чуть ли не угрожали взять деньги. Они пытались всучить эти гроши, чтобы потерпевший написал расписку о том, что он не имеет претензий», – рассказала в суде представитель обманутого пенсионера.

Данилу Биткову предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время суд предоставит молодому человеку выступить с последним словом, после чего ему будет вынесен приговор. К слову, прокуратура уже выступила в прениях и попросила отправить его за решетку на шесть лет.