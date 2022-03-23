«Моя малая родина — Большие Ачасыры»: Яков Геллер посетил Зеленодольский район РТ

Малую родину — село Большие Ачасыры в Зеленодольском районе Татарстана посетил генеральный директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер. Он и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев вместе проехали по весенним улицам и посетили ряд объектов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.

Считается, что село Большие Ачасыры основано в 1300-х годах. Историю его возникновения подробно описал в своих работах известный татарский мыслитель и просветитель Каюм Насыри. Сегодня это уютное село, где есть своя школа, Дом культуры и уникальный туристический объект — музей Каюма Насыри.

«Сейчас сердце стучит по-особенному», — сказал Яков Геллер, заходя в местный ДК. Здесь его встретил вокальный ансамбль народной песни, участникам которого гость поведал часть своей семейной истории.

«Когда я уезжал на КАМАЗ в 76-м, мама мне сказала волшебную фразу: „Ну, ничего, татары не дали нам умереть, и тебе не дадут пропасть“... Я не понимал, что она имела ввиду, а она имела в виду то, что когда немцы зашли в Житомир, они поселились вблизи города в небольшом поселке. 27 июля на последнем поезде семья успела покинуть город, 12 сентября их выгрузили в Паратске, где их приютила семья Сабировых. Маме тогда было 13 лет», — объяснил он.

Семья Якова Геллера была эвакуирована в Большие Ачасыры во время войны. Они прожили здесь пять лет. На войну отец Якова — Вениамин Геллер ушел именно отсюда, но в 1944 году был ранен. Вернувшись, он забрал семью из села, но воспоминания тянули назад. Яков с отцом вернулись в деревню 9 мая 1999 года, чтобы сказать ее жителям «спасибо».

Гости также посетили школу и знаменитый музей. «Школу обязательно нужно сохранить, приложить все усилия. Мы займемся заброшенными сельскохозяйственными землями, созданием новых рабочих мест. С появлением новой трассы М12 люди сюда потянутся», — уверен Михаил Афанасьев.

Одно из любимых туристических мест взрослых и детей со всей республики — музей Каюма Насыри. «Как все это удалось сохранить?» — осматривая экспозицию дома-музея, спросил Яков Геллер.

Здесь десятилетиями собирали уникальные предметы старины, наследие великого просветителя. Сохранилось множество экспонатов, включая мебель, которую мастерил Насыри, книгу рецептов и крошечный рукописный Коран в шкатулке размером с грецкий орех.

«„Я намереваюсь учить науки для того, что не знаю. Чтобы обучить тому других, что выучил сам“ — эту фразу Каюма Насыри я бы повесил во всех школах. Это наша история, наше настоящее и будущее», — заметил Яков Геллер.