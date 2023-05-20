«Моя бывшая вышла замуж за насильника»: истории любви осужденных и девушек с воли

«Любовь вне закона», «один срок на двоих»: какие только красивые фразы не придумывают женщины, пытаясь придать романтики своему союзу с преступниками

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На просторах интернета можно встретить массу историй о несчастной любви «заочниц», которые дождались-таки своих суженых, но не дождались тех обещаний о красивой и счастливой жизни. Нередко их обсуждают на различных телешоу. Зэки «разводят» женщин красивыми письмами, рассказывают о том, что не виноваты, и вытягивают из них огромные суммы: то для «передачек на зону», то на адвокатов или заочное освобождение.

Любовь к насильникам, маньякам и убийцам

Сегодня существуют даже специальные сайты знакомств для осужденных и желающих найти своего «зэкулю». Ведь есть женщины, целенаправленно выбирающие себе именно такого мужчину. Были случаи, когда даже пожизненно осужденные за зверские преступления находили своих «ждуль». В 2017 году жительница Ярославля родила ребенка от украинского маньяка-педофила, которого обвинили в убийстве почти 40 детей. 24-летняя женщина целенаправленно несколько лет искала по колониям именно его.

Еще одна история любви вызывает настоящий ужас. 25-летняя девушка после долгих попыток вышла замуж за Чарльза Мэнсона. Это кровавый маньяк, основавший секту, последовательницей которой оказалась и его молодая жена. На счету Мэнсона несколько десятков убийств, в том числе актрисы Шерон Тэйт, которая находилась на восьмом месяце беременности. Сектанты жестоко расправились с ней и ее друзьями.

«Любовь вне закона», «один срок на двоих»: какие только красивые фразы не придумывают женщины, пытаясь придать романтики своему союзу с преступниками.

Сегодня существуют даже специальные сайты знакомств для осужденных и желающих найти своего «зэкулю» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развелась ради зэка и бросила ребенка

Жизнь молодой женщины Ландыш из Казани пошла под откос, когда подруга-«ждуля» решила завербовать ее в свои ряды. На то, что Ландыш в тот момент уже была замужем и воспитывала маленького ребенка, подруга внимания не обратила. Пару лет осужденный писал Ландыш, красивые слова вскружили ей голову. Семья женщины распалась. Историю «Татар-информу» рассказал бывший муж «ждули».

«Я узнал, что моя жена переписывается с зэком. Для меня это был шок – я не понимал в тот момент в принципе вообще ничего. Быстро разорвал с ней отношения и забрал сына», – рассказал Виталий.

В семейной жизни Виталия и Ландыш никогда не было мира и покоя. Мужчина признается, что поженились они, узнав, что Ландыш беременна. Брак держался на ребенке, но вскоре и эта нить лопнула. Он знал, что часть его зарплаты уходит на зону, но терпел. Когда отношения стали еще более натянутыми, супруги решили пожить отдельно. Виталий нашел в себе силы, чтобы вернуться. Несколько дней они провели вместе, и в какой-то момент совершенно случайно жена забыла закрыть свою страничку в соцсети… а там: «Потерпи, поживи с этим придурком, пока я не выйду, хоть денег будет давать», – писал осужденный его жене.

Сейчас жизнь Виталия наладилась – он женился во второй раз. Сын, которому на момент развода было всего четыре года, говорит, что у него две мамы: родная и новая.

«Мать ребенка первое время мало интересовалась сыном. Как я понимаю, все деньги у нее уходили на передачки на зону, длительные свидания. Меня она почему-то ненавидит, во всех соцсетях выставляет меня полным уродом и рассказывает, что является матерью-одиночкой. Хотя по факту сына она видит по выходным, и то не всегда», – рассказывает Виталий.

По словам мужчины, родня бывшей жены прекрасно знала о связи Ландыш с осужденным.

Передачки, длительные свидания, обещания счастливой жизни – неотъемлемые атрибуты семейной жизни с зэком Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«От меня все скрывали, сжигали его письма. Ее пытались привести в чувство, но все оказалось тщетно», – вспоминает он.

Мужчина начал готовиться к подаче заявления в суд об определении места жительства ребенка и тогда узнал, что его бывшая супруга расписалась с зэком, который сидит за изнасилование 14-летней девочки.

«То есть он испортил жизнь девчонке, теперь женился, получает передачки, разве это наказание? В следующем году он выходит на свободу. Мне даже страшно представить, что он будет хоть как-то контактировать с моим сыном. Он рассказывает, что иногда разговаривает с ним по телефону. Мой семилетний сын звонит на зону и разговаривает едва ли не с педофилом! Это какой-то бред», – переживает Виталий.

Женщина считает, что у них с осужденным настоящая семья. Первый раз Ландыш встретилась со своим женихом в колонии, когда у них состоялась свадьба. В неволе жениху и невесте разрешают лишь произнести заветное «да», обменяться кольцами и отправиться на длительное свидание. Пышного торжества, конечно же, ждать не стоит.

В неволе жениху и невесте разрешают лишь произнести заветное «да», обменяться кольцами и отправиться на длительное свидание Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вскоре женщина сообщила своему супругу, что тот станет папой. Беременная Ландыш продолжала ездить на зону, возила передачи. После одной из таких встреч загремела в больницу. Малыш родился раньше срока.

В маленькой однушке, где и без этого крохи живут семь человек, места для детской кроватки не нашлось, спит он в коляске. Виталий говорит, своего сына отдавать матери боится. Но в то же время понимает, что мать ребенку нужна. Поэтому в выходные повидаться им разрешает.

«У нас постоянные конфликты из-за разногласий в воспитании ребенка. Вот она родила второго, за него я уже не имею права вступаться, хотя мне его очень жаль. Отцу ребенка явно наплевать, как и где он будет жить. Я очень не хочу, чтобы мой сын видел все это. Даже не знаю, как мне быть», – рассуждает Виталий.

Не так давно мужчина узнал, что после рождения ребенка брак распался – Ландыш подала на развод.

«Ну это немудрено. Она в декрете, передачи возить не может, денег нет. Что с нее теперь возьмешь? Я сразу выдохнул с облегчением: мой сын не будет больше общаться с насильником. Надеюсь, нового зэка она себе не найдет», – рассказывает Виталий.

В обществе уже давно сложилось мнение, что «брак за решеткой» примерно так и выглядит. Ему нужны от нее деньги и плотские утехи, а ей – красивые слова и статус замужней. Большинство таких историй для жаждущих большой и красивой любви женщин заканчиваются грустно.

Анастасия решилась не только на свадьбу в колонии, но и на венчание Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ну и что, что он сидит за наркотики? Он подарил мне спокойствие»

Нам удалось пообщаться с женщиной, которая, вопреки распространенному мнению, решилась не только на свадьбу в колонии, но и на венчание. Мы побывали и на самой церемонии.

В исправительной колонии №5 в поселке Нижние Вязовые содержатся осужденные за тяжкие преступления, такие как изнасилования, убийства и наркотики. Именно наркотики и стали причиной, по которой сюда попал Владислав.

На входе в ИК в глаза бросается очередь из женщин с большими клетчатыми сумками – это жены арестантов. Кто-то даже приехал с детьми. Под стенами, окутанными колючей проволокой, они ждут своей очереди на длительное свидание. Наша героиня, невеста Анастасия, уже давно прошла внутрь и приводила себя в порядок перед обрядом. Красивая стройная женщина согласилась рассказать свою историю любви.

«Сегодня мне исполнилось 33 года – как говорится, возраст Христа. Наверное, это самое подходящее время, чтобы совершить такой важный шаг. Венчание для нас – это очень серьезно. Мы в своей жизни определились, нас все устраивает. С ним моей душе спокойно. Первое, что я почувствовала после знакомства с ним, это спокойствие. Не как все чувствуют “бабочек в животе”, я почувствовала с ним спокойствие. Это наше личное, наше духовное. Пусть осуждают, мне все равно. Главное, что нам классно», – поделилась Анастасия.

Анастасия рассказала, что, узнав о новом статусе своего избранника, не испугалась Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Невеста рассказала, что со своим избранником познакомилась четыре года назад, когда работала риелтором в Москве. Владислав был ее клиентом, так и закрутился роман.

«Сама я из Чебоксар. То он ездил ко мне, то я к нему. Потом он пропал на девять месяцев, а когда появился, сообщил, что осужден. Разговоры о свадьбе у нас были и до этого, ну сложилось как сложилось», – вспоминает она.

Анастасия рассказала, что, узнав о новом статусе своего избранника, не испугалась. Она была спокойна даже когда он сказал: «Меня осудили на десять лет строгого режима за распространение наркотиков». Женщина отправилась на короткое свидание к нему, и тогда он сделал ей предложение. В прошлом году пара расписалась. Анастасия утверждает, что родные и близкие отговаривали от решения связать свою жизнь с осужденным, но она твердо стояла на своем.

«Так как мне уже за тридцать, они сказали, что это мое право. Тем более они видели его, знакомы с ним», – говорит Анастасия.

Женщина уже трижды была в браке, сейчас она воспитывает двоих сыновей. Мальчишкам о том, кто ее новый избранник, не рассказывает. Считает, что для детской психики эта информация лишняя.

Впереди у Владислава еще три года за решеткой, но Анастасия утверждает, что для нее это совсем немного Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С учетом того, что я уже была в браке, я приняла для себя решение, что это тот человек, с которым я хочу идти дальше. Неважно, какие ситуации возникают, что и как происходит. А дети узнают, когда подрастут», – поделилась невеста.

Впереди у ее супруга еще три года за решеткой, но Анастасия утверждает, что для нее это совсем немного.

«Здесь, на воле, я очень жизнедеятельна, у меня очень много работы, дети, поэтому время идет очень быстро», – поделилась она.

В обществе свой статус жены осужденного Анастасия не скрывает.

«Я ни разу не сталкивалась с осуждением со стороны общества. Может быть, во время СССР меня бы камнями закидали, сейчас такого нет. Порой думаешь – да лучше быть с осужденным, чем с мужчиной, который рядом с тобой пьет, курит, дебоширит и устраивает истерики», – считает Анастасия.

Имменно наркотики стали причиной, по которой Владислав попал в исправительную колонию №5 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это урок тюрьмы. Я ни о чем не жалею»

32-летний Владислав, муж Анастасии, утверждает, что это была любовь с первого взгляда, но ошибка, которую он совершил, едва все не разрушила.

«В связи с ошибкой моей деятельности я попал в места не столь отдаленные. Через некоторое количество времени мы списались, увиделись на краткосрочном свидании. Любовь не прошла, она, наоборот, стала крепче, мы приняли решение пожениться, и теперь, благодаря тому что руководство колонии пошло навстречу, решили венчаться», – поделился Владислав.

Владислав рассказал, что до 2019 года жил на Украине, в Черкасской области. Работал у родителей, которые владеют своим ресторанным бизнесом, пробовал открывать и свой бизнес. У него есть высшее экономическое образование, правда, в этой сфере он никогда не пробовал свои силы. Считает, что в целом все шло неплохо, пока он не оступился.

«Меня задержали за распространение наркотиков. Это была глупость. Я никому не пожелаю этим заниматься, и если бы я, прежде чем пойти на это, прочитал, что мне за это светит, я бы этим не занимался. Каждый должен пройти через определенные ошибки. Я могу сказать одно: после того, как я попал сюда, у меня поменялось видение. Я стал ценить определенные вещи. Раньше я прожигал жизнь, денег было в достатке, а здесь я не могу пойти куда угодно, что-то сделать», – поделился осужденный.

Владислав утверждает, что это была любовь с первого взгляда, но ошибка, которую он совершил, едва все не разрушила Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Осознание, говорит Владислав, привело его к ответственному шагу – венчаться с возлюбленной. Чтобы быть вместе в вечности.

«С религией здесь нет никаких проблем. У нас есть и церковь, и мечеть. Я хожу на литургии по праздникам и выходным. Надеюсь, после сегодняшнего дня начнется наша совместная религиозная жизнь», – рассказывает Владислав.

Мужчина поделился, что надеется на досрочное освобождение. Для этого он исправно трудится, что поощряется руководством колонии. Он числится в обслуживающем персонале жилой зоны: следит за чистотой в бараке и на территории. В неволе он получил профессию стропальщика, в будущем надеется получить еще один диплом.

О продолжении рода мужчина уже задумывается, но уверен – дети должны рождаться, когда папа рядом. Поэтому планы о пополнении семейства отложил до своего освобождения.

Осознание привело Владислава к ответственному шагу – венчаться с возлюбленной. Чтобы быть вместе в вечности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я очень благодарен супруге за поддержку, я это очень ценю. Как говорится, отношения проверяются в горе. Я впервые официально женат и впервые венчаюсь. Для меня это не пустые слова, не для галочки. И это урок тюрьмы. Я ни о чем не жалею. Да, я здесь нахожусь за преступление, но здесь я получаю определенный опыт, моральное и духовное развитие. Родители были косвенно знакомы с моей женой до того, как я сел. То есть она не “ждуля”. Мы познакомились не через письма, поэтому это нормально. Меня огорчает только то, что я не рядом, не могу помочь ей в каких-то делах, в том, что у нее происходит в жизни. Ну мы это все исправим, нагоним», – уверен Владислав.

«Он выходит, и они разводятся – так и бывает в основном»

Психолог колонии, начальник психологической лаборатории ИК-5 УФСИН России по РТ Наталья Шахова рассказывает, что чаще всего в брак с осужденными вступают женщины, которым не хватает мужского внимания. Найти на воле такого любвеобильного льстеца вряд ли получится.

«В основном они используют совсем молодых женщин. Но когда он выходит, они разводятся. Так и бывает в основном. Или когда женщина понимает, что ею просто пользуются, сама подает на развод», – объясняет Наталья Шахова.

Наталья Шахова рассказывает, что чаще всего в брак с осужденными вступают женщины, которым не хватает мужского внимания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Периодически к психологам колоний обращаются даже родственники таких невест.

«Бывает, что к нам обращаются родственники девушек, которые решают связать свою жизнь с осужденным, просят, чтобы мы их переубедили. Тогда с каждой конкретной ситуацией мы разбираемся индивидуально», – рассказывает психолог.

Наталья Шахова отмечает – не всегда отношения с осужденным носят меркантильный характер. Иногда им нужна просто моральная поддержка: поговорить с кем-то по душам, чувствовать, что их кто-то ждет.

«Да, им нужны передачи, но не всегда. У нас были случаи, когда и после освобождения пара оставалась вместе. Правда, как дальше складывается их жизнь, мы уже не можем отследить. Но это очень маленький процент. У нас года два-три назад сидел 27-летний осужденный, инвалид, передвигался в инвалидной коляске. Никто не думал, что он кого-то себе найдет. Но вот нашлась девушка, они познакомились по переписке. Симпатичная, молодая, всего 18 лет. Мы с ней проводили работу, она хорошо понимала всю ситуацию. Видимо, какие-то он слова подобрал, да так, что она не смогла отказать ему. Они расписались. Мы думали, что она его бросит. И вот он освободился, и, по крайней мере, я не слышала, чтобы они развелись. Ей 18 лет было тогда, а ему – 27. Сидел он за телефонное мошенничество», – рассказывает психолог.

Что же движет женщинами, которые решились и целенаправленно ищут себе мужчин за решеткой? Может быть, таким женщинам достаточно, чтобы им говорили красивые слова, и больше ничего не нужно? Заглянуть в их головы невозможно, но, подумалось, лично мне оказаться на их месте не хочется.