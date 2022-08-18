Советник министра Ливана о саммите ОИС в Казани: Ожидаю инновационных идей от молодежи

Казанский глобальный молодежный саммит стран ОИС и V Глобальный форум молодых дипломатов, которые объединят представителей разных стран, станут одними из центральных событий в мире в последние дни августа. Такое мнение выразил старший советник министра молодежи и спорта Ливанской Республики Мохамад Хазимех.

«Я ожидаю, что Казанский глобальный молодежный саммит даст огромный импульс для развития молодежной политики во всем мире. Ожидаю инновационных идей о роли и участии молодежи в общественной жизни. Уверен, что благодаря заявленным актуальным темам и списку приглашенных международных молодежных лидеров саммит станет центром мирового внимания», – сказал он.

Казанский глобальный молодежный саммит и V Глобальный форум молодых дипломатов пройдут в столице Татарстана с 27 по 30 августа 2022 года.