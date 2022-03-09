Эксперт оценил риск распространения птичьего гриппа в Татарстане

Миграция диких уток весной и осенью повышает риск проникновения и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц на территории Татарстана. Об этом сообщил сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«В связи с глобальным потеплением сезон немного сдвигается, но обычно после 10 марта к нам прилетают первые перелетные птицы — грачи, потом другая птица: гуси, утки. Угрозу представляют дикие утки. Опасное время связано с их прилетом в весенний период. Второй опасный период бывает осенью, когда перелетные птицы улетают. Традиционно Челябинская, Ростовская и Омская области по гриппу птиц неблагополучные. Птицы, которые летят оттуда, садятся в нашем регионе на отдых на водоемах», — пояснил он.

Как сообщил Мотыгуллин во время пресс-конференции в «Татар-информе», с начала 2022 года на территории Российской Федерации зарегистрировано пять очагов высокопатогенного гриппа птиц (в Московской области и Ставропольском крае), в том числе четыре случая на птицефабриках и один — среди дикой птицы.

В течение прошлого года на территории России было зарегистрировано 68 неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц (ВПГП) пунктов, в том числе на птицефабриках — 7, на предприятиях открытого типа — 46 и среди дикой птицы — 15. На территории Татарстана был зарегистрирован очаг ВПГП среди перепелов в крестьянском (фермерском) хозяйстве Тукаевского района.