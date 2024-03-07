Мотыгуллин: Из-за АЧС численность диких кабанов нужно снизить до минимальных значений

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Чтобы обеспечить благополучие Татарстана по африканской чуме свиней, необходимо численность диких кабанов снизить до минимальных значений. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В 2023 году в республике африканской чумы свиней не было, но успокаиваться не стоит. Для профилактики заболевания в прошлом году отстреляно 2 409 диких кабанов. Эта цифра небольшая, кабанов намного больше», – рассказал спикер.

Мотыгуллин отметил, что сначала вирус распространяется среди диких кабанов, от них переходит на домашних свиней, а затем – на промышленных. В промышленном свиноводстве Татарстана имеется более 400 тыс. голов животных.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Чтобы разорвать эту цепочку, нужно постараться, чтобы вирус не попал в дикую фауну. Это возможно только при усиленном отстреле кабанов. Нам нужно сохранить промышленное свиноводство – это продовольственная безопасность страны», – подчеркнул он.

В прошлом году в России зафиксировано 104 вспышки африканской чумы свиней, в том числе 66 среди домашних свиней и 38 – среди диких кабанов. На сегодня зафиксировано 11 очагов заболевания в Запорожской, Костромской, Ростовской и Воронежской областях, Приморском крае, Республиках Марий Эл и Крым.

«Основными распространителями заболевания являются кабаны, причем они погибают в небольшом количестве, а среди свиней смертность достигает 100%. Болезнь распространяется молниеносно и приводит к большим экономическим потерям. Правительством РФ научному сообщество дано задание разработать вакцину. И уже есть определенные результаты. Надеемся, что в ближайшее время вакцина появится», – сообщил замначальника управления.

Кроме того, по его словам, сельскохозяйственным животным Татарстана угрожает ящур, поскольку по этому заболеванию сейчас неблагополучен соседний регион – Оренбургская область.

Мотыгуллин напомнил, что весной начинают возвращаться перелетные птицы, которые «несут угрозу высокопатогенного птичьего гриппа». В этом году вирус зафиксирован в Амурской, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском и Хабаровском краях, Калмыкии и Коми.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«В прошлом году в России от инфекции пострадало шесть птицефабрик, в том числе одна – в Татарстане. В августе ликвидировали очаг на Лениногорской птицефабрике, где вся птица и яйца были уничтожены. Ущерб составил более 50 млн рублей. Из-за нарушений правил биологической безопасности в возмещении ущерба отказано», – заметил спикер.

Замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов добавил, что в этом году специалисты ведомства проверили более 40 птицеводческих предприятий. «К сожалению, во всех нашли нарушения. В крупных фабриках биозащита на высоком уровне, но замечания есть. В основном в мелких птицеводческих предприятиях много нарушений. Можно сказать, что биозащита там отсутствует, что способствует заносу заболеваний», – констатировал он.

По словам спикера, крупные свиноводстве предприятия имеют биозащиту. Но в республике два крестьянско-фермерских хозяйства со слабой биозащищенностью.

«Проводим также обследования животноводческих предприятий, которые содержат крупный рогатый скот. Если защищенность слабая, даем им предостережения. Многие реагируют, проводят мероприятия по устранению нарушений», – заключил главный государственный ветеринарный инспектор по РТ.