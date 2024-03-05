Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Моторостроители РТ передали музыкальной школе Лисичанска саксофон, скрипку и оборудование
«Казанское моторостроительное производственное объединение» оказало спонсорскую помощь музыкальной школе Лисичанска. Акционерное общество, с гуманитарной миссией «Добрая Казань», передало учебному учреждению – саксофон, скрипку, микшерный пульт и звуковое оборудование для проведения концертов. Подарки педагогам и учащимся школы вручил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.
«Самое главное сегодня – привлечь в вашу школу как можно больше детей, чтобы музыка помогла им пережить тяжелые времена. Ну а от наших юных талантов мы ждем выступлений на передовых площадках, где вы будете прославлять наш Лисичанск», – отметил представитель шефа-региона.
От лица всех своих коллег и воспитанников трудовой коллектив акционерного общества «КМПО» поблагодарила директор школы Елена Шарыгина, которая отметила важность поддержки Республикой Татарстан возглавляемого ей образовательного учреждения и команду шефа-региона за дружбу и участие в жизни школы.
Татарстан взял шефство над лисичанской музыкальной школой в 2022 году, практически сразу же с момента подписания соглашения о сотрудничестве между республикой и тогда только что освобожденным от ВСУ городом. С тех пор образовательное учреждение получило в дар от предприятий и организаций шефа-региона большое количество музыкальных инструментов и учебных пособий. И как отметил Евгений Варакин, такая помощь в ближайшее время будет усилена.
«Будем вас поддерживать и дальше. Мы сделаем все для того, чтобы лисичанские дети могли и дальше развиваться и прогрессировать», – отметил вице-премьер.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»