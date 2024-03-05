Моторостроители РТ передали музыкальной школе Лисичанска саксофон, скрипку и оборудование

«Казанское моторостроительное производственное объединение» оказало спонсорскую помощь музыкальной школе Лисичанска. Акционерное общество, с гуманитарной миссией «Добрая Казань», передало учебному учреждению – саксофон, скрипку, микшерный пульт и звуковое оборудование для проведения концертов. Подарки педагогам и учащимся школы вручил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.

«Самое главное сегодня – привлечь в вашу школу как можно больше детей, чтобы музыка помогла им пережить тяжелые времена. Ну а от наших юных талантов мы ждем выступлений на передовых площадках, где вы будете прославлять наш Лисичанск», – отметил представитель шефа-региона.

Фото: © «Татар-информ»

От лица всех своих коллег и воспитанников трудовой коллектив акционерного общества «КМПО» поблагодарила директор школы Елена Шарыгина, которая отметила важность поддержки Республикой Татарстан возглавляемого ей образовательного учреждения и команду шефа-региона за дружбу и участие в жизни школы.

Татарстан взял шефство над лисичанской музыкальной школой в 2022 году, практически сразу же с момента подписания соглашения о сотрудничестве между республикой и тогда только что освобожденным от ВСУ городом. С тех пор образовательное учреждение получило в дар от предприятий и организаций шефа-региона большое количество музыкальных инструментов и учебных пособий. И как отметил Евгений Варакин, такая помощь в ближайшее время будет усилена.

«Будем вас поддерживать и дальше. Мы сделаем все для того, чтобы лисичанские дети могли и дальше развиваться и прогрессировать», – отметил вице-премьер.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого