Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» объявил состав на матч 6-го тура Кубка России с московской «Родиной». Олег Кузьмин внес несколько изменений в стартовый состав. В воротах сыграет Артур Нигматуллин.

В защите выйдут Урозов, Рожков и Мальдонадо.

В полузащите в стартовом составе появится Назми Грипши, а в нападении Даниил Моторин.

Вот полный состав «Рубина» на поединок:

Состав «Родины»: Свинов, Гогличидзе, Наде, Танеев, Сокол, Фищенко, Рейна, Ушатов, Максименко, Абдусаламов, Тимошенко.

После пяти туров в группе А «Рубин» с четырьмя очками занимает третье место. «Родина» идёт четвёртой, имея в активе три очка. Лидирует в группе «Спартак» (17 очков), вторым идёт «Оренбург» (10 очков).