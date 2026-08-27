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Происшествия 27 августа 2026 13:03

Мотопатруль ГАИ Казани помог мужчине отвезти в больницу маленькую дочь с ожогами

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Сотрудники Госавтоинспекции Казани помогли 33-летнему мужчине доставить 9-месячную дочь в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель автомобиля Toyota обратился за помощью к сотрудникам мотопатруля ДПС на улице Петербургской, пояснив, что в его машине находится его маленькая дочка, получившая ожоги и нуждавшаяся в срочной медпомощи.

Мотопатруль, связавшись с дежурным отделения, оперативно сопроводил автомобиль с ребенком до медицинского учреждения. Ребенку своевременно оказали квалифицированную помощь.


#госавтоинспекция казани #помогли мужчине #Ожоги
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