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Казань
22 августа 2022  10:45

Мотофестиваль и этноивенты: в Казани стартовали мероприятия в преддверии Дня города

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В преддверии предстоящего Дня города, который пройдет 30 августа, в Казани стартовала серия масштабных предпраздничных событий. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

26 и 30 августа на разных городских точках пройдут районные праздники. 25 августа на площадке Черного озера состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Древо жизни», которое будет посвящено росту популярности родных языков и культур народов Поволжья. 

«На площадке выступит многонациональная фолк-группа Zakaria, состоится диджей-сет на мордовские мелодии от Malsi Music. Хедлайнером станет этнографическая фольклорная студия Merema», – рассказала Сагитова.

Еще одним крупным ивентом в преддверие Дня города станет мотофестиваль «Два Кремля», который стартует 27 августа у центра семьи «Казан». Гостей мероприятия будет ждать насыщенная программа с мастер-классами по вождению байка, выступлениями профессионалов-каскадеров с трюками.

«Колонну байкеров можно будет увидеть и на центральных улицах города. Маршрут будет проходить по улицам Кремлевская, Лобачевского, Вишневского, Амирхана, и Сибгата Хакима», – резюмировала Гузель Сагитова. 

Также вечером 27 августа у здания мэрии Казани состоится литературно-музыкальный перформанс и мэппинг-шоу «Голоса Казани» – «Казан тавышлары». С балкона мэрии зрителям зачитают стихи ведущие актеры казанских театров на русском и татарском языках, действо будет сопровождаться световыми инсталляциями на стенах здания.  

#гузель сагитова #Деловой понедельник #день города казани
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