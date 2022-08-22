Мотофестиваль и этноивенты: в Казани стартовали мероприятия в преддверии Дня города

В преддверии предстоящего Дня города, который пройдет 30 августа, в Казани стартовала серия масштабных предпраздничных событий. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

26 и 30 августа на разных городских точках пройдут районные праздники. 25 августа на площадке Черного озера состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Древо жизни», которое будет посвящено росту популярности родных языков и культур народов Поволжья.

«На площадке выступит многонациональная фолк-группа Zakaria, состоится диджей-сет на мордовские мелодии от Malsi Music. Хедлайнером станет этнографическая фольклорная студия Merema», – рассказала Сагитова.

Еще одним крупным ивентом в преддверие Дня города станет мотофестиваль «Два Кремля», который стартует 27 августа у центра семьи «Казан». Гостей мероприятия будет ждать насыщенная программа с мастер-классами по вождению байка, выступлениями профессионалов-каскадеров с трюками.

«Колонну байкеров можно будет увидеть и на центральных улицах города. Маршрут будет проходить по улицам Кремлевская, Лобачевского, Вишневского, Амирхана, и Сибгата Хакима», – резюмировала Гузель Сагитова.

Также вечером 27 августа у здания мэрии Казани состоится литературно-музыкальный перформанс и мэппинг-шоу «Голоса Казани» – «Казан тавышлары». С балкона мэрии зрителям зачитают стихи ведущие актеры казанских театров на русском и татарском языках, действо будет сопровождаться световыми инсталляциями на стенах здания.