Мотоциклист умер в больнице после серьезного ДТП в Набережных Челнах

В Набережных Челнах после ДТП с автомобилем в больнице скончался мотоциклист.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, происшествие случилось накануне в 12.20 на проспекте Хасана Туфана. 67-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны проспекта Мира, столкнулся с водителем мотоцикла CFMoto.

Фото: © Госавтоинспекция Набережных Челнов

С тяжелыми травмами 44-летнего мотоциклиста доставили в БСМП. К сожалению, вечером мужчина скончался.