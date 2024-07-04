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Происшествия 4 июля 2024 09:42

Мотоциклист умер в больнице после серьезного ДТП в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах после ДТП с автомобилем в больнице скончался мотоциклист.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, происшествие случилось накануне в 12.20 на проспекте Хасана Туфана. 67-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны проспекта Мира, столкнулся с водителем мотоцикла CFMoto.

Фото: © Госавтоинспекция Набережных Челнов

С тяжелыми травмами 44-летнего мотоциклиста доставили в БСМП. К сожалению, вечером мужчина скончался.

#Набережные Челны #ДТП #мотоциклисты
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