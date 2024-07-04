Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мотоциклист умер в больнице после серьезного ДТП в Набережных Челнах
В Набережных Челнах после ДТП с автомобилем в больнице скончался мотоциклист.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, происшествие случилось накануне в 12.20 на проспекте Хасана Туфана. 67-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны проспекта Мира, столкнулся с водителем мотоцикла CFMoto.
С тяжелыми травмами 44-летнего мотоциклиста доставили в БСМП. К сожалению, вечером мужчина скончался.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников