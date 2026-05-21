Мотоциклист пострадал в ДТП на проспекте Универсиады в Казани.

Ранее в соцсетях сообщали об этом ДТП. Очевидцы отмечали, что на дороге собралась сильная пробка. На месте работал экипаж ГАИ.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, столкнулись Kia и мотоцикл. Двигаясь по проспекту, водитель иномарки решил перестроиться, однако не уступил дорогу мотоциклу. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла, 33-летний мужчина, получил травмы.