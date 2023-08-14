Мотоциклист пострадал, столкнувшись с автобусом возле Корстона в Казани

Сегодня на улице Ершова в Казани мотоциклист столкнулся с автобусом 54 маршрута.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, мотоциклист нарушил дистанцию и стал виновником ДТП.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, медики скорой помощи осмотрели мужчину на месте происшествия.