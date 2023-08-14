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Мотоциклист пострадал, столкнувшись с автобусом возле Корстона в Казани
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Сегодня на улице Ершова в Казани мотоциклист столкнулся с автобусом 54 маршрута.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, мотоциклист нарушил дистанцию и стал виновником ДТП.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы, медики скорой помощи осмотрели мужчину на месте происшествия.
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