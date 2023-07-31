Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Тукаевском районе РТ

В Тукаевском районе РТ в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.

Фото: © Валентин Кулагин

По предварительным данным, водитель «Лады» не уступил дорогу и сбил мужчину на питбайке.

Фото: © Валентин Кулагин

В результате аварии мотоциклист получил травму головы и рваную рану голени.