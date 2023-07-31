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Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Тукаевском районе РТ
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В Тукаевском районе РТ в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.
По предварительным данным, водитель «Лады» не уступил дорогу и сбил мужчину на питбайке.
В результате аварии мотоциклист получил травму головы и рваную рану голени.
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