news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 июля 2023 11:54

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Тукаевском районе РТ

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Тукаевском районе РТ в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.

Фото: © Валентин Кулагин

По предварительным данным, водитель «Лады» не уступил дорогу и сбил мужчину на питбайке.

Фото: © Валентин Кулагин

В результате аварии мотоциклист получил травму головы и рваную рану голени.

#дтп с пострадавшим
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное