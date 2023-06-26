Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Челнах

Накануне в Набережных Челнах произошло ДТП с участием мотоцикла, пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с легковушкой «Лада Vesta».

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Kawasaki. С различными травмами его увезли на скорой.