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Руc Тат
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Происшествия 26 июня 2023 08:24

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Челнах

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Накануне в Набережных Челнах произошло ДТП с участием мотоцикла, пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с легковушкой «Лада Vesta».

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Kawasaki. С различными травмами его увезли на скорой.

Фото: Очевидцы

#ДТП #челны #мотоциклисты
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