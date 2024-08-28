news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 августа 2024 08:16

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани

Скопировать ссылку

Накануне вечером на Даурской улице автомобиль Renault столкнулся с мотоциклом BMW. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 43-летняя женщина за рулем легковушки не убедилась в безопасности маневра во время разворота и совершила столкновение с мотоциклистом, который следовал навстречу.

В результате ДТП 23-летний мотоциклист получил травмы, госпитализирован.

#дтп в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100