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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани
Накануне вечером на Даурской улице автомобиль Renault столкнулся с мотоциклом BMW. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 43-летняя женщина за рулем легковушки не убедилась в безопасности маневра во время разворота и совершила столкновение с мотоциклистом, который следовал навстречу.
В результате ДТП 23-летний мотоциклист получил травмы, госпитализирован.
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