Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани

Накануне вечером на Даурской улице автомобиль Renault столкнулся с мотоциклом BMW. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 43-летняя женщина за рулем легковушки не убедилась в безопасности маневра во время разворота и совершила столкновение с мотоциклистом, который следовал навстречу.

В результате ДТП 23-летний мотоциклист получил травмы, госпитализирован.