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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с Kia на перекрестке в Казани
Водитель питбайка угодил в больницу после столкновения с легковым авто в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц Кировская дамба – Несмелова. Предварительно 27-летний парень за рулем питбайка Rogvi не занял крайнее левое положение, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Kia Sorento.
В ведомстве также указали, что питбайк не предназначен для движения по городским улицам и дорогам.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
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