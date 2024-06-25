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Происшествия 25 июня 2024 15:12

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с Kia на перекрестке в Казани

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Водитель питбайка угодил в больницу после столкновения с легковым авто в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц Кировская дамба – Несмелова. Предварительно 27-летний парень за рулем питбайка Rogvi не занял крайнее левое положение, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Kia Sorento.

В ведомстве также указали, что питбайк не предназначен для движения по городским улицам и дорогам.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

#дтп в казани
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