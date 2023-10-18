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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой в Нижнекамском районе
ДТП произошло накануне вечером на 4-м км автодороги Нижнекамск - Соболеково, сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.
Предварительно, 33-летний водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу мотоциклу Wanqiang, который двигался по главной дороге со стороны города.
В результате ДТП пострадал 32-летний мотоциклист – у него диагностировали закрытый перелом голени. Постарадавшего доставили в НЦРМБ.
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