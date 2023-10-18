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Руc Тат
Происшествия 18 октября 2023 16:11

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой в Нижнекамском районе

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ДТП произошло накануне вечером на 4-м км автодороги Нижнекамск - Соболеково, сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

Предварительно, 33-летний водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу мотоциклу Wanqiang, который двигался по главной дороге со стороны города.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП пострадал 32-летний мотоциклист – у него диагностировали закрытый перелом голени. Постарадавшего доставили в НЦРМБ.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП #нижнекамский район
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