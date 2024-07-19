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Происшествия 19 июля 2024 17:43

Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Проспекте Победы в Казани

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Сегодня вечером на Проспекте Победы в Казани легковушка Renault Sandero столкнулась с мотоциклистом.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло возле дома №69а на Проспекте Победы. В результате столкновения 21-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали медики скорой помощи.

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