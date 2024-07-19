Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Проспекте Победы в Казани

Сегодня вечером на Проспекте Победы в Казани легковушка Renault Sandero столкнулась с мотоциклистом.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло возле дома №69а на Проспекте Победы. В результате столкновения 21-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали медики скорой помощи.