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Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Проспекте Победы в Казани
Сегодня вечером на Проспекте Победы в Казани легковушка Renault Sandero столкнулась с мотоциклистом.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло возле дома №69а на Проспекте Победы. В результате столкновения 21-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали медики скорой помощи.
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