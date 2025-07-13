Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой на М7 в Татарстане

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

На автодороге М7 «Волга» в Елабужском районе Республики Татарстан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ, по предварительным данным, водитель мотоцикла 1973 года рождения при перестроении совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Ford.

В результате столкновения мотоциклист скончался.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.