Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой на М7 в Татарстане
На автодороге М7 «Волга» в Елабужском районе Республики Татарстан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ, по предварительным данным, водитель мотоцикла 1973 года рождения при перестроении совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Ford.
В результате столкновения мотоциклист скончался.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Госавтоинспекция МВД по РТ призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.