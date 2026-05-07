Происшествия 7 мая 2026 19:05

Мотоциклист, который сбил актрису Добромилову, отправлен под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест мотоциклиста, сбившего актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщают РИА Новости.

«Избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – решили на заседании.

Напомним, что во вторник Завирюха сбил 34-летнюю актрису и фотографа Ксению Добромилову, получившую известность после съемки в клипе HammAli & Navai «Девочка война». Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

