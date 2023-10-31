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Мотоциклист из Нижнекамска в зоне СВО получил письмо от школьника из родного города
До байкера из Нижнекамска, который сейчас служит в зоне СВО, дошло письмо от ученика четвертого класса из родного города. Фото было опубликовано в местной группе мотосообщества в соцсетях.
Как пишет НТР 24, в письме мальчик поблагодарил солдата за защиту нашей страны.
«Служба твоя не легкая, но очень важная. Я тобой очень горжусь. Желаю тебе крепкого здоровья, крепости духа и пусть все пули обходят тебя стороной. Скорей возвращайся домой живым и здоровым», – пишет в письме ребенок.
Отметим, что дата написания телеграммы – 24 мая этого года.
Мотолюбители, состоящие в группе, также пожелали своим «собратьям» крепчайшего здоровья и скорейшего возвращения домой.
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