Мотоциклист из Нижнекамска в зоне СВО получил письмо от школьника из родного города

До байкера из Нижнекамска, который сейчас служит в зоне СВО, дошло письмо от ученика четвертого класса из родного города. Фото было опубликовано в местной группе мотосообщества в соцсетях.

Как пишет НТР 24, в письме мальчик поблагодарил солдата за защиту нашей страны.

«Служба твоя не легкая, но очень важная. Я тобой очень горжусь. Желаю тебе крепкого здоровья, крепости духа и пусть все пули обходят тебя стороной. Скорей возвращайся домой живым и здоровым», – пишет в письме ребенок.

Отметим, что дата написания телеграммы – 24 мая этого года.

Мотолюбители, состоящие в группе, также пожелали своим «собратьям» крепчайшего здоровья и скорейшего возвращения домой.