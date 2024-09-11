Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мотоциклист и его пассажирка попали в реанимацию после ДТП с легковушкой в Челнах
Накануне в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на пересечении проспекта Раиса Беляева и улицы Раскольникова. По предварительным данным, 18-летний парень без водительских прав за рулем мотоцикла GR8 Enduro проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Haval. От удара мотоцикл разорвало на две части.
Отмечается, что мотоциклист и его пассажирка были в шлеме. Тем не менее, это не уберегло их от получения повреждений. Молодых людей доставили в реанимацию городской больницы скорой медицинской помощи.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников