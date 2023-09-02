Мотоциклист без прав погиб в ДТП в Пестречинском районе РТ

Сегодня утром в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Авария произошла на 831-м км автодороги М 7 «Волга». Водитель мотоцикла Ducati, будучи лишенным прав, превысил скорость и совершил наезд на бетонное ограждение.

В результате происшествия 29-летний мотоциклист скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.