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Мотоциклист без прав погиб в ДТП в Пестречинском районе РТ
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Сегодня утром в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Авария произошла на 831-м км автодороги М 7 «Волга». Водитель мотоцикла Ducati, будучи лишенным прав, превысил скорость и совершил наезд на бетонное ограждение.
В результате происшествия 29-летний мотоциклист скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
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