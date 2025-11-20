Мотоцикл, генератор и стройматериалы: нижнекамцы готовят крупную оправку в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске формируют новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Армейское братство, Союз добровольцев Донбасса и администрация города закупили для военнослужащих стройматериалы, транспорт и генератор – все на средства, пожертвованные неравнодушными жителями.

Одним из главных приобретений стал мотоцикл – проходимый, надежный, не боящийся ни дождя, ни грязи. По словам председателя Армейского братства Олега Захарова, такой транспорт особенно ценен на передовой: он помогает в разведке и в быстрой доставке воды и боеприпасов.

Купили его на благотворительные средства, собранные в рамках акции «Перечисли однодневный заработок», а также пожертвованиями простых горожан.

«Хотим выразить глубокую благодарность всем неравнодушным жителям Нижнекамска и Нижнекамского района за их бесценную помощь нашим бойцам на СВО. С августа этого года, действуя плечом к плечу с администрацией города, мы открыли благотворительный счет, предоставив каждому жителю возможность внести свой вклад в поддержку наших ребят», – отметил Олег Захаров.

Кроме мотоцикла, на собранные средства закупили четыре поддона ОСП-плит. Бойцы будут использовать их для укрепления блиндажей. Приобрели и дизельный генератор – он необходим для подзарядки электронных устройств, включая станции управления беспилотниками. Все позиции в списке – прямые просьбы военнослужащих-земляков.

«Это подразделения, от которых поступают заявки. Мы периодически рассматриваем их и стараемся выполнять по мере поступления – как заявок, так и финансов», – пояснил Олег Захаров.

Нынешняя партия гуманитарной помощи станет частью большой отправки, которая запланирована на начало декабря.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

