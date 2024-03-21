Мотивационная встреча проекта «Ты можешь всё!» уже скоро пройдет в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

В Нижнекамске 13 апреля пройдет уже вторая мотивационная встреча проекта «Ты можешь всё!» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». А это значит, что у всех жителей и гостей города снова будет возможность получить заряд энергии и убедиться, что наши успехи зависят от нас самих.

«В прошлом году команда проекта „Ты можешь всё!“ уже приезжала в Нижнекамск. На мероприятие пришли больше 200 нижнекамцев, и в ТЮЗе в тот день была создана действительно инклюзивная атмосфера. Поэтому мы решили провести еще одну встречу в ключевом для нас городе присутствия — впервые за время реализации проекта. Уверена, что выступление Вероники Лазаревой не оставит никого равнодушным и все участники мероприятия осознают, что стать успешным может каждый», — заметила руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

В первой части встречи Вероника Лазарева расскажет, как она научилась играть на синтезаторе и решилась прыгнуть с парашютом с высоты 4 тыс. метров, несмотря на аномалию рук и ног. Ведущим этой части мероприятия выступит партнер проекта — руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (Дзержинск, Нижегородская область) Михаил Четвертаков.

«За два года реализации проекта „Ты можешь всё!“ мы посетили восемь городов и на 200% уверены, что такие встречи важны и нужны всем. Наш опыт показал, что границы в своей голове выстраивает любой человек, не только люди с инвалидностью. Буду очень рад снова сказать „Привет, Нижнекамск!“ и поделиться своей энергией и энтузиазмом с окружающими!» — подчеркнул общественник.

После перерыва модераторы блога «Город возможностей» Алексей Транцев, Ольга Лифанова и Дарья Сулоева поделятся новостями блога и расскажут, как люди с инвалидностью могут заявить о себе в социальных сетях.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Встреча пройдет в Театре юного зрителя (площадь имени Н. В. Лемаева, д. 2), начало мероприятия — в 13.00. Необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке, количество мест ограничено: proekt-ty-mozhesh-vse.timepad.ru/event/2814054/.

Мероприятие полностью доступно для представителей маломобильных групп населения. По всем вопросам, связанным с проведением мероприятия, можно обращаться на электронную почту: inclusion@formula-hd.ru. Организаторы ждут гостей на встрече, которая, несомненно, вдохновит их на новые свершения.