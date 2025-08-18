Мостовой высказался о Мангаше, после ухода из «Спартака» оформившем дубль за «Спортинг»

Фото: sporting.pt

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру экс-защитника «красно-белых», ныне выступающего за «Спортинг» Рикарду Мангаша.

Португалец забил два мяча в игре с «Арокой» (6:0).

«После ухода из «Спартака» Мангаш за «Спортинг» оформил дубль. Возможно, на родине, в Португалии играется лучше. В России ему было сложно попасть в основной состав «Спартака», но так часто происходит: в одной команде получается, а в другой — нет. Что касается суммы продажи Мангаша в «Спортинг», мы не знаем финансовых нюансов — возможно, его продали дороже», – передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» в пяти турах победил махачкалинское «Динамо» (1:0), проиграл «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и «Зенитом». В данный момент «красно-белые» идут на 13-м месте в таблице.