news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
22 июля 2022  16:33
Артур Халилуллов

Мостовой рассказал о своем конфликте с футбольными чиновниками России

news_top_970_100

Бывший футболист «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не работает в футболе после окончания карьеры игрока.

«Меня отменили в нашем футболе. Это на уровне футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием», — цитирует Мостового Sport24.

Сейчас Мостовой часто выступает экспертом по футболу на ТВ.

#футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100