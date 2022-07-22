Мостовой рассказал о своем конфликте с футбольными чиновниками России

Бывший футболист «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не работает в футболе после окончания карьеры игрока.

«Меня отменили в нашем футболе. Это на уровне футбольных чиновников. Помню многих из них 15 лет назад — тогда они открывали ресторанчики и вообще с футболом никак не были связаны. И их раздражает, что я футбольный человек со своим пониманием», — цитирует Мостового Sport24.

Сейчас Мостовой часто выступает экспертом по футболу на ТВ.