Мостовой: «Рубину» стоило еще зимой расстаться со Слуцким

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение о работе главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. В интервью «Спорт-Экспрессу» он отметил, что клубу стоило расстаться с наставником еще зимой.

«Там все время идут отговорки, то одно плохое, то другое. Команда находится на 11-м месте в чемпионате, плетется непонятно где и думает о том, как бы им сохранить прописку», — заявил он.

По мнению Мостового, возможности казанского клуба позволяют ему бороться за шестерку чемпионата.

«В „Спартаке“ за это время тренера бы уже раза три заменили», — заключил экс-футболист.