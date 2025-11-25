Мостовой назвал фаворита четвертьфинала Кубка России

Фото: spartak.com

Экс-полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой считает красно-белых фаворитами ¼ финала Кубка России.

Напомним, в рамках турнира «Спартак» встречается в столичном дерби с «Локомотивом». Первая игра завершилась в пользу красно-белых (3:1).

«Спартак» остается фаворитом, все‑таки 3:1 — хорошая фора. «Локомотив» тоже понимает, что, если даже не победит, ничего страшного не произойдет, они же не вылетают. Упадут (в «Путь регионов»), а там кого‑нибудь обыграют и пойдут дальше», – приводят слова Мостового «Матч ТВ».

Ответный матч ¼ финала Кубка России «Локомотив» – «Спартак» пройдет в среду, 26 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи – 20:30 мск.