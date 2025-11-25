news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 ноября 2025 18:44

Мостовой назвал фаворита четвертьфинала Кубка России

Читайте нас в
Телеграм
Мостовой назвал фаворита четвертьфинала Кубка России
Фото: spartak.com

Экс-полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой считает красно-белых фаворитами ¼ финала Кубка России.

Напомним, в рамках турнира «Спартак» встречается в столичном дерби с «Локомотивом». Первая игра завершилась в пользу красно-белых (3:1).

«Спартак» остается фаворитом, все‑таки 3:1 — хорошая фора. «Локомотив» тоже понимает, что, если даже не победит, ничего страшного не произойдет, они же не вылетают. Упадут (в «Путь регионов»), а там кого‑нибудь обыграют и пойдут дальше», – приводят слова Мостового «Матч ТВ».

Ответный матч ¼ финала Кубка России «Локомотив» – «Спартак» пройдет в среду, 26 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи – 20:30 мск.

#Кубок России по футболу #премьер-лига #фк спартак #фк локомотив
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025