Мостовой: Дзюба? Только не в «Рубин». Располагаться так низко в таблице – это кошмар

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал игру казанского «Рубина» в первой части чемпионата России по футболу, комментируя слухи о переходе Артема Дзюбы в казанский клуб.

По мнению Мостового, форварду сборной России и питерского «Зенита» не стоит переходить в «Рубин». «Ну вы что, только не в «Рубин». Клуб идёт на 10-м месте в турнирной таблице. Артём нормально играет, для своих лет – просто отлично. И приносит много пользы. Если «Зенит» его не продлит, то он с лёгкостью найдет себе место в другой российской команде», - цитирует Мостового Gazeta.ru.

Также эксперт жестко раскритиковал игру «Рубина» в первой части чемпионата России. Перед зимним перерывом казанцы проиграли три матча подряд и занимают десятое место в таблице РПЛ.

«Про «Рубин» вообще стоит завести отдельный разговор, потому что с таким бюджетом и составом располагаться так низко в таблице – это кошмар. В Лиге конференций они проиграли «рукаву» какому-то («Ракув» - прим. ред). Вот где нонсенс! Самое интересное, что про это никто не говорит, ничего не обсуждает. В клубе нужны кардинальные перемены, но на них никто не пойдёт, потому что там у Слуцкого контракт на пять лет, его убирать не станут», – сказал Мостовой.