Мост «Миллениум» и ряд улиц перекроют в Казани 11 октября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 10 и 11 октября введут ограничения движения транспорта и парковки в связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». Основные ограничения движения будут действовать 11 октября.

С 05:30 до 10:15 движение ограничат:

по улице Вишневского – в направлении от съезда с улицы Николая Ершова к мосту «Миллениум»;

по улице Вишневского – в направлении от улицы Вишневского к мосту «Миллениум»;

по мосту «Миллениум» – полностью;

по улице Подлужной – от улицы Толстого до моста «Миллениум»;

по улице Фатыха Амирхана – от въезда в тоннель до моста «Миллениум», полностью;

по дороге под мостом «Миллениум» – от улицы Сибгата Хакима в районе аквапарка «Ривьера» до дороги между домом №2 по улице Алексея Козина и домом №1г по улице Фатыха Амирхана;

по улице Фатыха Амирхана – от дома №2 по улице Алексея Козина до улицы Сибгата Хакима.

С 05:30 до 10:45 ограничения будут действовать:

на улице Сибгата Хакима – от улицы Фатыха Амирхана до улицы Чистопольской, в обоих направлениях. Сквозной проезд возможен со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина;

на Чистопольском кольце – от съезда на улицу Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольскую, будут ограничены две правые полосы;

на улице Чистопольской – от кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», будут ограничены три правые полосы;

на круговом движении вокруг стадиона «Ак Барс Арена» – полностью.

С 05:30 до 11:15 движение ограничат:

по улице Сибгата Хакима – от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана, в обоих направлениях.

С 05:30 до 11:45 ограничения введут:

на улице Декабристов – от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской, в обоих направлениях;

на Кремлевской дамбе – от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк, в обоих направлениях;

на улице Пролетарской, в обоих направлениях;

на подъеме от улицы Батурина до Кремлевской дамбы;

на спуске от Кремлевской дамбы до Кремлевской набережной;

на дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы в районе площади Тысячелетия, в обоих направлениях;

на дороге от площади Тысячелетия до улицы Батурина вдоль Казанского кремля;

на улице Батурина – от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной, полностью;

на Кремлевской набережной – от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева, в обоих направлениях.

Кроме того, с 04:00 10 октября до 11:30 11 октября запретят парковку напротив парковочной площадки на Кремлевской набережной и возле дома №60 по улице Сибгата Хакима.

С 04:00 до 12:00 11 октября на перечисленных улицах и участках также запретят парковку средств индивидуальной мобильности.