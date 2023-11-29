Мост через Волгу на трассе М12 в Татарстане прошел приемочные испытания

Мост через Волгу на трассе М12 «Восток» в Татарстане прошел приемочные испытания — статические и динамические. Во время испытаний на искусственное сооружение заехали 16 самосвалов массой 30 тонн каждый, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Это обязательный этап приемки любого дорожного объекта перед вводом в эксплуатацию и запуском движения», — уточнили в компании.

Статическая часть испытаний была связана с рассчетом нагрузки. Для этого самосвалы поставили в разные точки моста, определив фактические усилия и деформации конструкции и сверив их с расчетными значениями.

Динамические испытания заключались в том, что несколько груженых самосвалов проехали по мосту с разными скоростями. Специалисты получили динамические параметры конструкций моста.

Мост через Волгу длиной более 3,3 тыс. метров — самое протяженное сооружение на всей автодороге. Он соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана.

Ожидается, что первые машины смогут проехать по мосту уже в конце этого года — одновременно с открытием всей трассы от Москвы до Казани.

Скоростная дорога строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.