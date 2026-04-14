Происшествия 14 апреля 2026 09:19

Мост через Свиягу в Татарстане освободился от паводковых вод

От паводковых вод освободился мост через Свиягу в Татарстане.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мост расположен в населенном пункте Черки-Кильдуразы Буинского района.

В настоящий момент в республике остаются подтопленными 2 низководных моста и 2 грунтовые дороги.

В ведомстве добавили, что на реках Татарстана наблюдается спад паводочной волны. Исключением стала Вятка, где за последние сутки вода поднялась до 28 сантиметров.

