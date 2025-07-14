Мост через реку Киндерку в Татарстане капитально отремонтируют к ноябрю 2025 года

В Высокогорском районе Татарстана начались работы по капитальному ремонту моста через реку Киндерку. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на участке автодороги «М-7 Волга» – поселок ж/д разъезда Киндери – поселок ж/д станции Высокая Гора, на 0,4 км трассы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

На сегодняшний день на объекте выполнены демонтажные работы, проводится ремонт опор, а также осуществляются установка пролетного строения и другие ключевые этапы реконструкции. Проезд для автомобилей на время капитального ремонта организован по временной объездной дороге – основное движение на участке перекрыто полностью.

Мост имеет длину 47,5 метра, его конструкция представляет собой сборное железобетонное пролетное строение из тавровых балок промышленного изготовления. Сооружение рассчитано на нагрузки классов А-11 и НК-80.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ ©

В рамках ремонта планируется выполнить сопряжение моста с насыпью, установку деформационных швов, обустройство подходов, укладку гидроизоляционного покрытия, а также устройство системы водоотвода. Также предусмотрен монтаж двух оцинкованных лестничных сходов, водосбросных лотков, очистных коллекторов и фильтрационных траншей. Будут укреплены конусы и восстановлены существующие берегоукрепительные сооружения.

Государственным заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Генеральным проектировщиком определено ООО «МостПроектСтрой», а генподрядчиком – ООО «Мосты Республики Татарстан». Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец ноября 2025 года.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ ©

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее в своем Telegram-канале подчеркнул важность искусственных сооружений в дорожной сети. По его словам, мосты позволяют сократить путь, снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и быстрее добираться до нужных пунктов. Он отметил, что, несмотря на техническую сложность подобных объектов, дорожные службы справляются с их строительством и ремонтом на высоком уровне.