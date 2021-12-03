Мост через плотину Нижнекамской ГЭС планируется отремонтировать до 2024 года

Челнинская компания «РБР 16» отремонтирует мост через плотину Нижнекамской ГЭС. Планируется, что работы будут завершены в ноябре 2023 года, пишут «Челнинские известия».

«РБР 16» оказалась единственным участником тендера, который сумел удовлетворить все требования заказчика. В качестве последнего выступает ГКУ «Главтатдортранс». На ремонт моста из бюджета Татарстана будет направлено 908,1 млн рублей.

К работам подрядчик приступит уже в этом году — запланированный объем финансирования составит 50,7 млн рублей. В 2022 году денежный лимит будет равняться 300 млн рублей, а в 2023-м — 557,4 млн.

В ходе ремонтных работ демонтируют смотровые ходы, приведут в порядок промежуточные опоры и пролетные конструкции, заасфальтируют проезжую часть и тротуары. Также дорожникам предстоит заделать деформационные швы и обновить водоотводы.