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Мост через Каму в Набережных Челнах открыли раньше срока
Сотрудники предприятия автомобильных дорог в Набережных Челнах завершили ремонт моста через Каму. С сегодняшнего дня движение в сторону Казани открыто. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Изначально планировалось, что ремонтные работы на мосту, который проходит по плотине ГЭС, будут завершены 10 июля. Однако по поручению мэра Наиля Магдеева объект сдали раньше — 29 июня.
Специалисты заменили верхний слой асфальтобетона, дождеприемники, ливневые канализации, а также отремонтировали деформационные швы. Капитального ремонта здесь не было более 50 лет.
МУП ПАД Марат Анисимов поблагодарил всех, кто трудился на данном объекте — рабочие трудились в две смены, без выходных.
Видео: телеграм-канал мэрии Автограда.
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