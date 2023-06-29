Мост через Каму в Набережных Челнах открыли раньше срока

Сотрудники предприятия автомобильных дорог в Набережных Челнах завершили ремонт моста через Каму. С сегодняшнего дня движение в сторону Казани открыто. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Изначально планировалось, что ремонтные работы на мосту, который проходит по плотине ГЭС, будут завершены 10 июля. Однако по поручению мэра Наиля Магдеева объект сдали раньше — 29 июня.

Специалисты заменили верхний слой асфальтобетона, дождеприемники, ливневые канализации, а также отремонтировали деформационные швы. Капитального ремонта здесь не было более 50 лет.

МУП ПАД Марат Анисимов поблагодарил всех, кто трудился на данном объекте — рабочие трудились в две смены, без выходных.