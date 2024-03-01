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Мост через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построен уже наполовину
Техническая готовность моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 50%. Переправа длиной 1,3 км станет самым протяженным искусственным сооружением на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Работы ведутся по национальному проекту “Безопасные качественные дороги”. На участке успешно завершен очередной этап надвижки металлического пролетного строения и на 65% выполнено строительство русловых опор», – говорится в сообщении.
Мост будет стоять на 22 опорах, из которых 15 – эстакадной части и семь – русловой. На данный момент в работе находятся все семь русловых опор. Строительство опор эстакадной части почти завершено.
Кроме того, на 35% выполнены работы по надвижке пролета моста через Каму. На седьмую, шестую и пятую опоры надвинули 270 метров металлического пролетного строения. Следующий этап надвижки запланирован на апрель.
Надвижка всей металлоконструкции завершится в августе, затем рабочие приступят к опусканию пролетного строения и начнут устройство мостового полотна, монтаж искусственного освещения и установку барьерного ограждения.
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км включает четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Его строительство планируется завершить до конца этого года.
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